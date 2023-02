Szwajcaria odda czołgi, wesprze Ukrainę i zachowa neutralność? Pomysł ma ciekawy

Po pierwszych decyzjach o przekazaniu Ukrainie czołgów, kolejne kraje Zachodu myślą nad swoim wkładem w dozbrajania Kijowa. W czwartek 2 lutego agencja Bloomberg poinformowała o oryginalnym pomyśle Szwajcarów, którzy ze względu na swoją neutralność w pewnym sensie mają związane ręce. Uzbrojenie nie musiałoby jednak jechać bezpośrednio na front.

Blisko setka czołgów Leopard czeka w szwajcarskich hangarach

Szwajcarzy, którzy mają blisko 100 nieużywanych czołgów w hangarach we wschodniej części kraju, mogliby je odsprzedać innym państwom Europy, które oficjalnie nie biorą udziału w konflikcie Rosji z Ukrainą. Według doniesień jedną z opcji byłaby odsprzedaż maszyn do producenta, Rheinmetallu. Następnie kraje skupujące czołgi mogłyby podjąć decyzję o wysłaniu posiadanych wcześniej maszyn tego typu Ukrainie, a nabytkami ze Szwajcarii uzupełnić powstałe w ten sposób braki.

Ponad dekadę temu szwajcarski rząd sprzedał 42 Leopardy koncernowi Rheinmetall. W czerwcu tego roku rząd Niemiec zapytał szwajcarskich partnerów, czy te same czołgi mogłyby zostać dostarczone krajom trzecim w Europie. Po otrzymaniu zgody, przekazano je Czechom w ramach zamiany. W wyniku tamtej transakcji Czesi przekazali swój nieużywany sprzęt Ukrainie. Podobnie więc mogłoby być teraz, tylko na jeszcze większą skalę.

„Wojna zmieniła debatę w Szwajcarii. Nie możemy rezygnować z neutralności, ale musimy rozmawiać o tym, jakie mamy możliwości wspierania krajów, które stoją na straży tych samych wartości demokratycznych co Szwajcaria” – komentowała sprawę szwajcarska parlamentarzystka Maja Riniker.

Neutralna Szwajcaria nieugięta w sprawie Ukrainy

Na drodze do takiego rozwiązania może stać jednak pewien problem. Jak tłumaczyła rzeczniczka szwajcarskiego ministerstwa obrony, podobna sprzedaż czołgów na dużą skalę wymagałaby wcześniejszego wycofania ich z eksploatacji, co z kolei potrzebuje uchwały parlamentu.

W ten sposób tłumaczono niedawno odmowę władzom Polski, które po oddaniu czołgów Ukrainie, chciały nabyć zastępcze maszyny właśnie w Szwajcarii. Tłumacząc się zasadą neutralności rząd Szwajcarii odrzucił też prośbę Danii o wysłanie Ukrainie swoich transporterów opancerzonych oraz zablokował reeksport szwajcarskiej amunicji, wysyłanej przez Niemcy na Ukrainę.

Niemcy zdecydowały. Przekażą czołgi Ukrainie

W środę 25 stycznia rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit przekazał, że Niemcy wyślą czołgi Leopard 2 do Ukrainy i zezwolą na ich reeksport z krajów partnerskich. Podjęta przez Berlin decyzja toruje drogę takim krajom jak Polska, Hiszpania oraz Norwegia do wysyłania własnych czołgów Leopard do zaatakowanego przez Rosję kraju.

Kanclerz Niemiec poinformował, że decyzja została podjęta w wyniku intensywnych konsultacji, które odbyły się z najbliższym europejskimi i międzynarodowymi partnerami. – Ta decyzja jest zgodna z dobrze znaną linią, zgodnie z którą działamy, czyli wspierania Ukrainy w najlepszy sposób, jaki potrafimy – powiedział Olaf Scholz. – Działamy na arenie międzynarodowej w ściśle skoordynowany sposób – dodał. Niemcy planują wysłać do Ukrainy 14 czołgów Leopard 2.

Przypomnijmy – ponieważ Leopardy są produkowane w Niemczech, zgoda Berlina była konieczna, aby otworzyć możliwość dalszego przekazania sprzętu. We wtorek 24 stycznia minister spraw obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że zwrócił się do niemieckich władz z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 Ukrainie.







