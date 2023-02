Terlikowski dla „Wprost”: „Są momenty, gdy trudno milczeć”

Nie chciałem zajmować się ponownie ministrem Przemysławem Czarnkiem. Nie zamierzam zostać jego psychofanem, nie bawi mnie nieustanne komentowanie jego słów. Ale są takie momenty. Gdy trudno jest milczeć. Tak jest z ostatnią wypowiedzią ministra z Polskiego Radia 24. Wyjaśniając, dlaczego nie przyznał on pieniędzy nieprawicowym fundacjom i instytucjom, minister oznajmił, że powód jest oczywisty. – Ja to zrobiłem specjalnie. Ja lewakom nigdy nie dam. Dlatego, że lewactwo jest neomarksistowskie. Marksizm jest tego rodzajem ideologii, która jest zakazana w konstytucji. [...] Lewactwo, które psuje głowy młodych ludzi, które prowadzi również do tego typu nieszczęść, jak 150 samobójstw – mówił.