Pierwsze w tym roku spotkanie kierownictwa PiS. Wśród tematów listy wyborcze

PAP informuje, że Prezydium Komitetu Politycznego PiS ma rozpocząć się wczesnym popołudniem w poniedziałek. Wezmą w nim udział szef partii Jarosław Kaczyński, a także m.in. szef rządu Mateusz Morawiecki oraz pozostali wiceprezesi PiS. Jeden z polityków partii rządzącej ujawnił, że na spotkaniu będą omówione tematy zbliżającej się kampanii wyborczej; objazdu po kraju, planowanych konwencji, list wyborczych, a także współpracy z koalicjantami.

Będzie to pierwsze takie spotkanie w tym roku. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński przechodził rekonwalescencję po zabiegu ortopedycznym.

– Prezes wraca do zdrowia i w ciągu kilku tygodni będzie wracał do tego objazdu, który próbujemy skończyć – powiedział na początku lutego dyrektor biura prezydialnego PiS Michał Moskal w rozmowie w Studiu PAP. – Za miesiąc ruszamy do boju z prezesem, aby wygrać po raz trzeci wybory parlamentarne. Przed prezesem PiS jeszcze objazd 35 okręgów. Jarosław Kaczyński się kurował, przechodził rehabilitację. Wszystko po to, aby w jak najlepszej formie i kondycji fizycznej ruszyć na przełomie stycznia i lutego do boju – mówił w styczniu Ryszard Czarnecki.

Z kim PiS wejdzie w koalicję po wyborach?

Z ustaleń „Wprost” wynika, że PiS szykuje się już do utworzenia rządu koalicyjnego w przyszłej kadencji. W kuluarach partia rządząca zaczyna rozmowy z Konfederacją, Polskim Stronnictwem Ludowym i Bezpartyjnymi Samorządowcami.

„Powiedział Kaczyńskiemu, że obóz rządzący nie ma szans na powtórzenie wyniku z 2015 roku, i że nie będzie samodzielnych rządów Zjednoczonej Prawicy. Wyjaśnił też, co musi się stać, żeby PiS rządziło po wyborach” – mówił nasz informator.

