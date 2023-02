Wniosek skazanego aktywisty do PE ws. uchylenia immunitetów polskim europosłom. Zaskakujące wsparcie dla PiS

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że Parlament Europejski będzie procedował wniosek o pozbawienie immunitetu czterech deputowanych z PiS, złożony przez fundatora OMZRiK Rafała Gawła. Beata Kempa, Patryk Jaki, Beata Mazurek i Tomasz Poręba zostali przez niego oskarżeni o popełnienie przestępstw rasistowskich na terenie Polski.

PE chce uchylić immunitety polskim politykom. Wniosek złożył mężczyzna z wyrokiem

Chodzi o klip, który Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w trakcie kampanii wyborczej w wyborach samorządowych. Spot krytykował politykę migracyjną Platformy Obywatelskiej, która zgodziła się na przyjęcie do Polski cudzoziemców w ramach tzw. kwotowego podziału uchodźców. TVP info przypomniało, że Gaweł w 2014 roku usłyszał zarzuty o malwersacje finansowe.

O sprawę został zapytany w Telewizji Republika europoseł Lewicy Marek Balt. – Jeśli chodzi o sprawę polskich europosłów, jestem przeciwny odbieraniu immunitetów ludziom, którzy w ramach swoich obowiązków występują i podejmują debatę publiczną. Oczywiście dobrze by było, żeby wszyscy politycy jednak hamowali język i przemawiali w sposób, że który może powodować, że w społeczeństwie powstaną jakieś nastroje „anty” innym narodom, nacjom, wierzeniom – mówił.

Marek Balt w obronie europosłów PiS. Marek Suski o serii ataków

– Ja jestem przeciwnikiem ostrych słów i dobrze by było, gdyby politycy w ramach swojej pracy jednak używali zrównoważonego języka – dodał Balt. – Może byłoby to śmieszne, gdyby nie było poważne. To jest seria ataków na Polskę przez Europarlament. Z tych informacji, które już po części mamy wiemy, że były tu rosyjskie inspiracje w różnego rodzaju atakach – skomentował z kolei poseł PiS Marek Suski.

