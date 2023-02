Krystyna Pawłowicz uderza w WOŚP. Tym razem pyta o dobrowolność wpłat

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego zamieściła w sieci grafikę, na której widać deklarowaną kwotę pieniędzy zebranych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w czasie 31. finału. „A ile z tej sumy wpłaciły ZAGRANICZNE firmy spożywcze, telekomunikac.,banki itp,wspierające lewicową wośp ? Wcale nie”Polacy”? Czy wsparły też katolicki CARITAS ? Nie? Towary i usługi tych firm mniej bystrych klientów,często nie popierających wośp zmuszały do wpłat na jej rzecz” – napisała Krystyna Pawłowicz (pisownia oryginalna – red.).

Wcześniej w 2021 roku była posłanka PiS z przekonaniem pisała, że „nie daje na WOŚP ani na J.Owsiaka”, a za to wspiera dobroczynność CARITAS. „31 stycznia J.OWSIAK,przy wykorzystaniu dzieci,będzie zbierał pieniądze na swą UPOLITYCZNIONĄ LEWICOWĄ fundację” – przekonywała (pisownia oryginalna – red.).

twitter

Krystyna Pawłowicz kontra Jerzy Owsiak. Przeprosiny za słowa ze sceny

Krystyna Pawłowicz i Jerzy Owiak mają ze sobą spór w sądzie. Po tym, jak w 2017 roku Owsiak ze sceny festiwalu ze sceny ówczesnego Przystanku Woodstock radził ówczesnej posłance, by „spróbowała seksu”, Pawłowicz pozwała go do sądu, a ten nakazał, by Owsiak przeprosił polityk.

W tym roku fundusze w ramach Wielkiej Orkiestry były zbierane na pomoc w walce z sepsą. „Cel to wyposażenie laboratoriów w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń, które mogą doprowadzić do sepsy. Szybsza diagnostyka to lepsza terapia sepsy poprzez sprawne wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. Po raz pierwszy w historii sprzęt kupiony przez WOŚP posłuży pacjentom z różnych grup wiekowych” – można przeczytać na stronie WOŚP. Jeszcze przed Jerzy Owsiak podkreślił, że ideą akcji nie jest bicie rekordów.

Czytaj też:

Hejter Owsiaka przyznał się do błędu i przeprosił. „Autentycznie coś we mnie pękło”Czytaj też:

Jurek Owsiak zachęca do pójścia na wybory. „Pozdrawiamy wszystkich. Z prezesem włącznie”