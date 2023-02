Powstanie KRUC? Ministerstwo przedstawiło założenia „ustawy wolnościowej”

– Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa wolnościowa jest potrzebna, by prywatne, globalne firmy nie decydowały o dostępie Polaków do informacji – podkreślał Kaleta na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Istotą demokracji jest gwarancja wolności słowa i swoboda debaty publicznej. Jeżeli te gwarancje są naruszone, zagrożona jest demokracja – wtórował mu wiceminister Marcin Warchoł.

Kaleta o ustawie wolnościowe: Przepisy bardzo potrzebne

Sebastian Kaleta przypomniał, iż jego resort wielokrotnie zgłaszał wnioski o niezwłoczne procedowanie projektu, jednak Stały Komitet Rady Ministrów nadal nie zaakceptował pomysłów Solidarnej Polski. Wyraził nadzieję na przyspieszenie prac rządu w tym zakresie. – Te przepisy są bardzo potrzebne, szczególnie w roku wyborczym, kiedy debata polityczna jest bardziej intensywna – mówił.

Wiceminister ostrzegł przed ingerowaniem zagranicznych korporacji w proces wyborczy w naszym kraju. – Platformy typu YouTube, Twitter, Facebook są swego rodzaju współczesną agorą. Państwo powinno dbać o to, by szanowano prawo polskich obywateli do wolności wypowiedzi i pozyskiwania informacji. Media z całego świata pytają o ustawę wolnościową, bo dostrzegają w niej ciekawe rozwiązania, których nie ma w innych państwach – zapewniał Kaleta.

Krajowa Rada Usług Cyfrowych, jej eksperci oraz sygnaliści

W projekcie resortu sprawiedliwości wpisane zostało utworzenie Krajowej Rady Usług Cyfrowych oraz działającej przy niej listy ekspertów. Mieliby oni na wniosek tej Rady wydawać opinie dotyczące postępowań skargowych w kwestii wolności słowa. Resort chce również stworzyć instytucję zaufanych podmiotów sygnalizujących dezinformację w internecie.

