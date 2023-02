Afrykańska ofensywa Ławrowa. W czasie wizyty w Mali padła niepokojąca obietnica

Siergiej Ławrow przybył do stolicy Mali Bamako we wtorek. To pierwsza oficjalna wizyta szefa rosyjskiej dyplomacji w tym kraju. Zapowiadając ją, malijskie ministerstwo spraw zagranicznych podkreśliło, że jest to „odzwierciedlenie wspólnego pragnienia wzmocnienia więzi w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa” między oboma państwami. Z kolei rosyjskie MSZ informowało, że omówione mają zostać m.in. współpraca handlowa, gospodarcza i inwestycyjna, kwestie dotyczące energetyki i rolnictwa, a także „zacieśnienie więzi wojskowych i wojskowo-technicznych”.

Zachód zaniepokojony działaniami Rosjan w Mali

We wtorek, jak relacjonuje AFP, Ławrow spotkał się z przywódcami malijskiej junty wojskowej, którzy zwrócili się do Rosjan o wsparcie w walce z dżihadystami. Moskwa przekazała już Mali samoloty i śmigłowce szturmowe, a także wysłała kilkuset rosyjskich żołnierzy. Władze Mali twierdzą, że to instruktorzy, którzy szkolą lokalną armię z obsługi sprzętu.

Według zachodnich rządów i organizacji broniących praw człowieka trafili tam jednak najemnicy z Grupy Wagnera, co budzi zaniepokojenie społeczności międzynarodowej. W ubiegłym tygodniu eksperci ONZ wezwali do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie możliwych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez malijskie siły rządowe i wagnerowców.

Afrykańska ofensywa Ławrowa

Po wizycie w Mali Ławrow ma też odwiedzić w tym tygodniu Mauretanię i Sudan. Wcześniej przebywał też z wizytą w Iraku. AFP zaznacza, że to już trzecia podróż szefa rosyjskiej dyplomacji do Afryki od lipca, będącą częścią starań o rozszerzenie obecności Rosji na kontynencie w obliczu szerokiej międzynarodowej izolacji po inwazji Moskwy na Ukrainę.

Czytaj też:

Zmiana w relacjach? „Moskwa zaczyna błagać o negocjacje”Czytaj też:

„Ukochana Putina” w publicznym wystąpieniu: Media są bronią jak Kałasznikow