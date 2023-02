Wymowna reakcja Łukasza Schreibera na pytanie o żonę. Marianna Schreiber odpowiada

O Mariannie Schreiber zrobiło się głośno przy okazji jej udziału w programie „Top Model”. Żona ministra w rządzie PiS Łukasza Schreibera szybko odpadła z telewizyjnego show, ale nie zniknęła z życia publicznego.

Marianna Schreiber walczy o uwagę

Schreiber postawiła na karierę aktywistki, a w końcu ogłosiła, że zakłada własną partię „Mam dość” i twierdzi, że zamierza z nią wystartować w wyborach. W połowie grudnia ubiegłego roku zaprezentowała swoją „piątkę”, czyli „dość komuchów”, „dość hipokrytów politycznych”, „dość ruskich onuc”, „dość rozdawnictwa” oraz kompromis aborcyjny.

Aspirująca polityczka robi wiele, by zwrócić na siebie uwagę. W ostatnim czasie zgłosiła się do dobrowolnej służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, rapowała na trzepaku, nagrała teledysk z Marcinem Najmanem, nagrała upiekła piernikowego Donalda Tuska i zjadła ciastko z podobizną lidera PO, czy wystawiła na aukcję WOŚP wizytę na basenie w swoim towarzystwie.

Łukasz Schreiber o działalności żony: Idźmy poważnie z następnymi pytaniami

We wtorek o działalność żony został zapytany w Radiu Zet Łukasz Schreiber. Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski zaznaczył, że odpowiedzi domagają się internauci. – Każdy ma prawo pytać. Panie redaktorze, myślę że jej aktywność w mediach społecznościowych w pełni wyczerpuje zainteresowanie tych, którzy takie mają. Nie ma potrzeby, żebym ja to uzupełniał – powiedział polityk PiS.

Dziennikarz jednak nie ustępował. – Jak ocenia pan działalność swojej żony w polityce? Czy istnieje dla niej realna szansa bycia w parlamencie, rządzie kolejnej kadencji? – dopytywał. – Proszę idźmy poważnie z następnymi pytaniami – apelował Schreiber. Mimo to Rymanowski dalej się nie poddawał. – Jak pan ocenia szanse partii, którą założyła pana małżonka? – brzmiało kolejne pytanie. Minister nie dał jednak namówić się na odpowiedź. – Proszę mi jednak pozwolić w tej sprawie pomilczeć – uciął temat.

Marianna Schreiber reaguje

Dyskusja nie umknęła uwadze Marianny Schreiber. „Proszę Was z całego serca o uszanowanie mojej decyzji w sprawie wypowiedzi mojego męża w Radiu Zet. Z szacunku do Niego i do rodziny, nie będę tego komentowała” – oświadczyła na Twitterze.

twitterCzytaj też:

Marianna Schreiber trafiła do szpitala. Komentujący pytali o wojskoCzytaj też:

Marianna Schreiber zdobyła poparcie Lecha Wałęsy. „Czy mogę pana przytulić?”