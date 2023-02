Andrzej Poczobut skazany przez reżim Łukaszenki. Jest reakcja polskiego MSZ

Białoruski sąd skazał w środę Andrzeja Poczobuta na osiem lat więzienia z możliwością odbycia kary w kolonii o zaostrzonym rygorze. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został skazany za „nawoływanie do sankcji przeciwko Białorusi” i „podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji nazizmu”. Oskarżono go także o „podżeganie do nienawiści lub niezgody na tle rasowym, narodowym, religijnym lub innym społecznym”.

Andrzej Poczobut skazany. MSZ reaguje

Wyrok wydał sędzia Dmitrij Bubenczyk, który już wcześniej sądził w sprawach przeciwko opozycjonistom, wytaczanym przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Proces rozpoczął się 16 stycznia, ale nie wiadomo, jak przebiegał, bo decyzją sędziego został utajniony. Także obrońcy Poczobuta nie mogli informować o tym, co działo się na sali sądowej.

„Sąd w Grodnie w pokazowym procesie skazał dziś na karę 8 lat więzienia Andrzeja Poczobuta. To skandaliczny wyrok, motywowany politycznienie i wymierzony w polską mniejszość na Białorusi” – czytamy w komunikacie polskiego MSZ, opublikowanym po ogłoszeniu wyroku na Twitterze. „Polska domaga się zaprzestania antypolskich działań oraz uwolnienia więźniów politycznych” – podkreślono.

Na wyrok białoruskiego sądu zareagował też rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. „Potępiamy niesprawiedliwy wyrok wydany przez sąd autorytarnego państwa. Andrzej Poczobut to polski i białoruski patriota. Stoimy za nim i będziemy stać” – napisał na Twitterze. „Nadejdzie dzień kiedy wolny Andrzej Poczobut i białoruscy Polacy będą mogli żyć na wolnej Białorusi” – dodał Jasina.

Cichanouska: Reżim mści się na Polsce za wsparcie wolnej Białorusi

Wyrok skomentowała także liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” powiedziała, że Poczobut został skazany „na nieobojętność i niezłomność” i „za prawo do obrony swojego wyboru”. – W tak zwanym sądzie nie usłyszeliśmy ani jednego zarzutu, który nie zostałby spreparowany. Przeciętni Polacy pewnie się dziwią, bo to nienormalna historia – powiedziała w rozmowie z dziennikiem. – Reżim mści się na Polsce za wsparcie wolnej Białorusi – dodała Cichanouska.

„Przesłanki do oskarżenia i skazania Poczobuta są bardzo słabe”

– Mam wrażenie, że reżim białoruski podchodzi do tego procesu jak pies do jeża. Wiadomo, że przesłanki do oskarżenia i skazania Poczobuta są bardzo słabe – klei się jakąś monstrualną sprawę z faktu złożenia wieńców i palenia świeczek na grobach żołnierzy AK i powojennego podziemia antykomunistycznego. I z tego władze chcą wywieść owo propagowanie faszyzm – mówiła w niedawnej rozmowie z „Wprost” Agnieszka Romaszewska-Guzy, szefowa Biełsat TV.

