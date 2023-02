Sejm podjął decyzję ws. dalszych losów ustawy o SN. Od tego zależą środki z KPO

Posłowie podjęli decyzję w sprawie dalszych losów ustawy o Sądzie Najwyższym. W środę 8 lutego Sejm zajął się poprawkami Senatu. Ich odrzucenie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zarekomendowała już w poniedziałek komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

Minister ds. UE: Poprawki Senatu niezgodne z oczekiwaniami KE

Szymon Szynkowski vel Sęk wskazywał, że poprawki mogłyby „bądź naruszać prerogatywy prezydenta, bądź są w sposób oczywisty sprzeczne z konstytucją, bądź zawierają przepisy daleko dalej idące niż uwarunkowania kamieni milowych i oczekiwania Komisji Europejskiej”. – Z tego względu ich przyjęcie nie jest uzasadnione – powiedział przedstawiciel rządu.

– Liczę, że dzisiaj będzie decyzja Sejmu, aby odrzucić poprawki Senatu a następnie na pozytywną decyzję prezydenta. To przybliży nas do pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy – mówił przed rozpoczęciem głosowania minister ds. UE. W opinii Szymona Szynkowskiego vel Sęka „jeśli przyjęta zostanie ustawa o SN, a także tzw. ustawa wiatrakowa, nie będzie przeszkód, aby złożyć wniosek o wypłatę środków z KPO, które trafią do polskiego budżetu”.

Sejm. Ustawa o SN. Wyniki głosowania

W bloku głosowań posłowie podjęli decyzję o odrzuceniu poprawek Senatu. W bloku głosowań posłowie podjęli decyzję o odrzuceniu poprawek Senatu. Takie rozwiązanie poparło 233 parlamentarzystów: 226 z klubu PiS, Stanisław Żuk i Jarosław Sachajko z Kukiz'15, Agnieszka Ścigaj, Andrzej Sośnierz i Zbigniew Girzyński z Polskich Spraw oraz Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler. Przeciw opowiedziało się 207 polityków: 125 z klubu KO, 42 z Lewicy, 22 z Koalicji Polskiej, 7 z Polski2050, 4 z Porozumienia, 3 z LD oraz 4 niezależnych. Od głosu wstrzymało się 12 polityków, wszyscy z klubu Konfederacji. W głosowaniu nie wzięło udziału 8 posłów.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Zgodnie z ustawą w kształcie przyjętym przez Sejm sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie – jak obecnie – Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. NSA miałby ponadto rozstrzygać też sprawy immunitetowe sędziów wszystkich sądów.

Z kolei poprawki senackie zakładały likwidację Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN i przeniesienie rozpatrywania spraw dyscyplinarnych dotyczących sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i radców prawnych do Izby Karnej SN. Również tam trafiałyby sprawy immunitetowe.

