Senator Kamiński mówił o Tusku i „ciepłych uczuciach”. Olejnik: Chyba pan sobie żarty robi

W najnowszym sondażu partyjnym przeprowadzonym przez Kantar dla TVN24 i „Faktów” TVN Koalicja Obywatelska wyprzedziła PiS. Na KO głos oddałoby 29 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc. względem grudniowego badania), zaś na PiS 28 proc. (spadek o 4 pkt proc.). Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 z poparciem poziomie 11 proc., dalej Konfederacja, na którą głos oddałoby 8 proc. badanych i Lewica z wynikiem 5 proc.

Prowadząca „Kropkę nad i” Monika Olejnik zwracała uwagę, że PSL znalazło się poniżej progu wyborczego (3 proc. głosów) i dopytywała, czy rozsądna była ostatnia konferencja Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy ogłosili swoją „politykę wspólnych spraw”. Senator Jan Maria Jackowski stwierdził, że nie jest przedstawicielem żadnego z ugrupowań. – Chciałbym zauważyć, że w tym sondażu zostały zanotowane spadki – zaznaczał. Jak dodawał, nie ma w ostatnim czasie żadnego badania, które dawałoby PiS-owi samodzielne rządy.

Olejnik do Kamińskiego: Chyba pan sobie żarty robi

Do konferencji Hołowni i Kosiniaka-Kamysza odniósł się za to senator Michał Kamiński. Skomentował również pytanie Olejnik, czy właśnie przez tę konferencję z Polski 2050 odeszła Hanna Gill-Piątek. – Pani Hanna Gill-Piątek kiedyś zarzucała Donaldowi Tuskowi, że jest autorem wojny polsko-polskiej, to być może fakt, że obaj panowie, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, mają bardzo ciepłe uczucia względem Donalda Tuska, skłonił ją do opuszczenia partii Hołowni – stwierdził Kamiński.

– Naprawdę? – dziwiła się Olejnik. – Jak jest z tym ciepłem? – dopytywała.

- Jest dużo ciepła, przecież pani doskonale o tym wie – odparł Kamiński. – Chyba pan sobie żarty robi – stwierdziła Olejnik.

Następnie Kamiński przekonywał, że w świetle dzisiejszego sondażu PO ma „dalej tyle, ile wzięła w wyborach”. – To oznacza, że istnieje przestrzeń na polskiej opozycji, wśród wyborców, których nie chcą PiS i nie chcą głosować na PO – ocenił.

