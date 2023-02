Rozbrajająca szczerość wiceszefa Polski 2050: Nie czytałem wszystkich programów PSL

We wtorek na konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia ogłosili rozpoczęcie współpracy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Choć nie padło na niej stwierdzenie o wspólnej liście wyborczej, to zapowiedziana została inna lista – „spraw do załatwienia”. Ma ona zostać wypracowana wspólnie przez ekspertów obu partii i zawierać plan najważniejszych decyzji na 100 dni po wyborach parlamentarnych.

„Co chwilę powstają jakieś programy”

O przywiązanie do partii ludowców zapytany został pierwszy wiceprzewodniczący, a przez półtora roku przewodniczący partii Polska 2050. Prowadzący dociekał między innymi tego, czy Michał Kobosko solidaryzował wcześniej z nowym koalicjantem, czy bliskie są mu ich idee oraz czy zna nazwę ich programu.

– Nie, nie znam nazwy. Co chwile powstają jakieś programy. Pan mnie teraz łapie za język, czy czytałem jakiś jeden z dokumentów programowych PSL. Nie, ja wszystkich nie czytałem. Ja się koncentruję na naszych dokumentach programowych – mówił wiceprzewodniczący.

– Proszę zwrócić uwagę, ja znam w wielu miejscach program ludowców, znamy wzajemnie swoje programy, siadamy do rozmowy i szukamy wspólnych tematów. Jestem wiceprzewodniczącym Polski 2050 i nie mam obowiązku czytać wszystkich programów wszystkich partii – dodał Michał Kobosko.

Koalicja czy inny scenariusz?

Wiceprzewodniczący Polski 2050 zapytany został również o możliwy wariant startowania w najbliższych wyborach parlamentarnych, jeśli do wspólnej listy by doszło. W przypadku koalicji wyborczej próg wejścia do sejmu wynosi 8 proc., w przypadku startowania jako jedna partia – 5 proc. Kobosko przyznał, że decyzja na ten temat jeszcze nie została podjęta przez żadną ze stron.

– To będzie element naszych ustaleń. Jednym z bardzo możliwych scenariuszy jest koalicja z progiem 8 proc. Jasny sygnał do wyborców powinien być taki: my się nie łączymy. To są dwa różne środowiska – stwierdził wiceprzewodniczący.

Kwaśniewski o wspólnych cechach PSL i Polski 2050

W rozmowie z Radiem Zet Aleksander Kwaśniewski zapytany został o opinię na temat sojuszu Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. – PSL potrzebuje głosów i to daje Hołownia. Hołownia potrzebuje struktur i to daje PSL. Programowo nie są odlegli – centrowo-katolickie środowisko – stwierdził były prezydent.

