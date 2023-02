Terlecki nie chce ziobrystów na listach PiS. Wójcik: Kiedy tego słuchałem, to miałem przed oczami obraz Tuska

Po odrzuceniu przez Sejm senackich poprawek od ustawy o Sądzie Najwyższym i uchwaleniu dokumentu w brzmieniu, za którym od początku optował PiS, Zbigniew Ziobro stwierdził, że to był „bardzo zły dzień dla Polski i Polaków”. – Ustawa o SN została wyszantażowana przez Unię Europejską. Uleganie szantażystom to zły pomysł – czy to jeśli chodzi o relacje między państwami, czy też chodzi o relacje w życiu codziennym. A ta ustawa jest realizacją szantażu. To uderzenie w polską suwerenność, w polską konstytucję i polskie sądownictwo – mówił minister sprawiedliwości. Solidarna Polska od początku sprzeciwiała się proponowanym rozwiązaniom.

Terlecki: Jestem zwolennikiem radykalnych rozwiązań

Odnosząc się do działań ziobrystów szef klubu PiS Ryszard Terlecki oświadczył na antenie radiowej Trójki, że jest „zwolennikiem radykalnych rozwiązań”, czyli „niewzięcia na listy koalicjantów”.

– Był to przede wszystkim zły dzień dla nas, bo jednak ten wewnętrzny koalicjant, który właściwie nie jest koalicjantem, bo przecież ta ekipa kandydowała z naszych list i potem się zaczęła uniezależniać, jest obciążeniem coraz większym. I to trzeba jakoś rozwiązać – powiedział

Wójcik: Miałem przed oczami także obraz Donalda Tuska

O reakcję na wypowiedź Terleckiego był pytany w piątek w Polsat News minister w Kancelarii Premiera i wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik.

– Ja pana marszałka Terleckiego, nie ukrywam, lubię, także za takie kontrowersyjne wypowiedzi, z którymi wcale się nie zgadzam. Natomiast kiedy słuchałem tego, co on mówi, to miałem przed oczami także obraz Donalda Tuska. Bo pan marszałek Terlecki chyba ma świadomość, że jeżeli obóz Zjednoczonej Prawicy nie pójdzie jak ta jedna pięść do wyborów i nie wygra to do władzy dojdzie opozycja – powiedział Wójcik.

Andrzej Duda skierował ustawę o SN do Trybunału Konstytucyjnego

W piątek wieczorem Andrzej Duda poinformował w specjalnym orędziu, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym tylko kieruje ją do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny w trybie prewencyjnym. Oznacza to, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją. Prezydent zaapelował, by TK zajął się sprawą bez zwłoki.

Czytaj też:

Ryszard Terlecki przewiduje przegraną opozycji. „Stąd wściekłość Tuska”Czytaj też:

Solidarna Polska nie pomogła PiS. Zaskakujące wyniki głosowania w Sejmie