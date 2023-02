„Joe Biden chce ogłosić coś światu z Warszawy”. Co wiadomo o wizycie w Polsce?

W piątek Biały Dom oficjalnie potwierdził pojawiające się od pewnego czasu pogłoski. Waszyngton poinformował, że Joe Biden odwiedzi Polskę w przededniu rocznicy wojny w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych będzie nad Wisłą w dniach 20-22 lutego.

Plan wizyty prezydenta USA w Polsce

– Joe Biden spotka się z Andrzejem Dudą, by porozmawiać o współpracy dwustronnej oraz o naszych zbiorowych wysiłkach dla wsparcia Ukrainy oraz wzmocnienia odstraszania NATO – przekazała rzeczniczka Białego Domu. Prezydent USA ma w planach również spotkanie z przywódcami Bukaresztańskiej Dziewiątki, by potwierdzić zobowiązanie USA do ich obrony.

Prezydent USA ma również wygłosić przemówienie w związku z rocznicą napaści Rosji na Ukrainę. – Joe Biden odniesie się do tego, jak Stany Zjednoczone zmobilizowały świat, by wesprzeć naród ukraiński, który broni swojej wolności i demokracji – zdradziła Karine Jean-Pierre.

Co powie w Polsce Joe Biden?

O to, co możemy usłyszeć od Joe Bidena, na antenie Polsat News pytany był Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta zaangażowany jest w ustalanie szczegółów wizyty. Prezydencki minister podkreślił, że data i miejsce wizyty nie są przypadkowe. – Nigdy w historii nie zdarzyło się, żeby w ciągu tego samego roku prezydenta USA drugi raz odwiedził Polskę – komentował Przydacz.

– Poza spotkaniem z prezydentem Andrzejem Dudą, Joe Biden też chce ogłosić coś światu z Warszawy. To pokazuje rolę, jaką Polska pełni na świecie. To jest miejsce symboliczne – wskazał.

O planach Joe Bidena opowiadał w piątek także rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego. John Kirby zaznaczał, że nie chce uprzedzać wydarzeń, ale zarysował ogólny przekaz wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce w przededniu rocznicy wojny.

– Prezydent bardzo wyraźnie zaznaczy, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Będzie nadal wzywał do takiej jedności międzynarodowej, jaką widzieliśmy, nie tylko w NATO, ale na całym świecie – lub nie tylko w Europie. I myślę, że z pewnością jasno powie, że dodatkowa pomoc dla Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa, dodatkowa pomoc finansowa, będzie pochodzić ze Stanów Zjednoczonych – zapewnił Kirby.

Joe Biden w Polsce. Pojawi się Wołodymyr Zełenski?

Wcześniej pojawiały się spekulacje, że w razie wizyty Joe Bidena nad Wisłą, do Polski może przyjechać również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tych doniesień. Dopytywany, czy jacyś inni światowi przywódcy (poza Bukaresztańską Dziewiątką – red.) znajdą się w dniach 20-22 lutego w Polsce, John Kirby uniknął jednoznacznej odpowiedzi.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego stwierdził, że wciąż układana jest agenda wizyty. Powtórzył, że Joe Biden chce spotkać się z przywódcami krajów ze wschodniej flanki NATO, stąd zaproszenie dla uczestników formatu bukaresztańskiego. – Nie mogę wykluczyć, że mogą pojawić się dodatkowi uczestnicy lub dodatkowe spotkania, które prezydent mógłby odbyć – dodał John Kirby.

Warto pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa planowane podróże prezydenta Ukrainy nie są ogłaszane z wyprzedzeniem.

