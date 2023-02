Putin przesiadł się do specjalnego pociągu. Na pierwszy rzut oka nie różni się od zwykłych składów

Z ustaleń Dossier Center wynika, że pancerny pociąg był przygotowywany dla Władimira Putina już w latach 2014-2015, ale prezydent Rosji zaczął nim regularnie podróżować w drugiej połowie 2021 r., kiedy rosyjska armia zaczęła przygotowywać się do inwazji na Ukrainę. Doniesienia te miała potwierdzić źródło zbliżone do administracji prezydenta.

Władimir Putin przesiadł się do specjalnego pociągu

Grupa wskazuje, że podróże pociągiem podyktowane są względami bezpieczeństwa i utrzymaniem wyjazdów w tajemnicy. Ruchy samolotów można bowiem śledzić za pomocą różnych radarów w czasie rzeczywistym, a nie jest to możliwe w przypadku pociągów, które nie są pociągami pasażerskimi.

Z ustaleń Dossier Center wynika, że specjalny pociąg, którym podróżuje Putin, wizualnie jest prawie nie do odróżnienia od innych pociągów Kolei Rosyjskich. Ich wagony są w szarym kolorze z czerwonymi paskiami. Pociąg prezydencki jest jednak opancerzony, i co najważniejsze ma najwyższy priorytet – rozkład jazdy jest dostosowany do tego, by mógł jechać z maksymalną prędkością i bez przystanków.

„Odjazd pociągu może być spontaniczny, niezapowiedziany. Po wybuchu wojny, w lutym-marcu, zaczął bardzo aktywnie korzystać z pociągu, zwłaszcza aby dostać się do swojej rezydencji w Wałdaj” – powiedziało źródło Dossier Center.

Wygląda jak zwykły skład

W skład pociągu mają wchodzić: wagon dla prezydenta z sypialnią i gabinetem na spotkania, wagon dla obsługi oraz wagon do komunikacji specjalnej. Zdjęcia z jego wnętrza nigdy nie zostały oficjalnie opublikowane. Elementem, który ma odróżniać pociąg specjalny od zwykłych pociągów są anteny widoczne na kilku wagonach. Ma też więcej lokomotyw. Oprócz Putina, specjalnym składem może także podróżować premier Rosji.

Z ustaleń grupy wynika, że firma Grand Service Express, która jest właścicielem pociągu, należała do siostrzeńca Jurija Kowalczuka, głównego akcjonariusza Banku Rossija i bliskiego przyjaciela rosyjskiego przywódcy. Firmy Kowalczuka zarządzają nieoficjalnymi rezydencjami Putina i obsługują jego jachty.

