Jaka przyszłość czeka Putina? Brytyjski analityk: Albo dacza, albo cmentarz

Według brytyjskiego analityka wojna w Ukrainie doprowadzi do destabilizacji reżimu Władimira Putina, a prezydentowi Rosji pozostawi niewiele opcji. – Obecnie prawdziwym wyborem Władimira Putina jest albo dacza, albo cmentarz. Ta wojna to katastrofa i dlatego jest to kierunek, w którym zmierza rosyjski dyktator – powiedział Edward Lucas na antenie estońskiej telewizji ETV.

„Po Putinie nastąpi coś gorszego”

W jego ocenie „po Putinie nastąpi coś gorszego” w Rosji. – Prawdopodobnie będziemy mieli jakąś juntę, której jeden z elementów będzie wyglądał dobrze w oczach Zachodu – wskazał. Lucas przyznał, że obawia się o to, że Zachód źle zinterpretuje przemiany w Rosji i spróbuje resetu. – Martwię się, ponieważ mamy naprawdę niewielkie zdolności analityczne pozwalające zrozumieć to, co naprawdę dzieje się teraz w Rosji – zaznaczył.

Publicysta został też zapytany o oświadczenie Kremla, w którym ostrzegł przed trudnością w rozróżnieniu zachodniej pomocy udzielanej Ukrainie od bezpośredniego zaangażowania w konflikt. Zdaniem Brytyjczyka Zachód powinien ignorować rosyjską propagandę. – Jeśli nie podoba im się pomysł, że ich terytorium jest zagrożone, przede wszystkim nie powinni byli iść na wojnę – wskazał Edward Lucas, dodając, że jeśli Rosja chce uporać się z innymi aspektami wojny, co do których ma obiekcje, to musi się po prostu wycofać i ją skończyć.

Wojna w Ukrainie. Pomoc wojskowa spóźniona

Lucas ocenił, że choć wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Londynie była przełomowa, to jednak Kijów powinien otrzymać myśliwce, na których żołnierze potrafią już latać. Jak wskazał, szkolenie ukraińskich pilotów z prowadzenia samolotów Tornado zajęłoby lata, więc rozsądniej byłoby przekazać Ukraińcom myśliwce MiG, które już znają, lub amerykańskie F-16, których obsługi można nauczyć się znaczenie szybciej.

Według analityka Zachód jest spóźniony z pomocą wojskową dla Ukrainy i powinien przyspieszyć ten proces.

