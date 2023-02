Były agent KGB: To dla Putina źródło ogromnego napięcia. Boi się

Były oficer KGB w regionie Ukrainy, który mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych, zwrócił uwagę, że stosowanie trucizn w Rosji rozkwitło za czasów Władimira Putina i praktyka ta rozprzestrzeniła się do tego stopnia, że Kreml „nie był w stanie utrzymać jej pod kontrolą”. Jego zdaniem teraz samego rosyjskiego przywódcę ogarnia obawa o to, że mogą one zostać użyte przeciwko niemu. – To dla niego źródło ogromnego napięcia. Boi się – stwierdził.

„Putin boi się o swoje życie”

– Za prezydentury Putina miała miejsce selekcja naturalna. Skoro on sam jest bezwartościowy, a bezwartościowość boi się silnych ludzi, to wokół niego nie ma ludzi inteligentnych, silnych, zdecydowanych – powiedział Jurij Szwec. Jako przykład podał Radę Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej w przededniu inwazji Kremla na Ukrainę. – Widzieliście, kto tam był – wskazał. – To szare myszy. Nawet nie szczury. Tylko myszy. Dlatego nie widzę wśród nich takich, które próbowałyby to zrobić – powiedział.

Zdaniem byłego agenta liczba osób, na których Putin może polegać w swoim najbliższym kręgu, jest teraz „bardzo wąska”. – Myślę, że ta samoizolacja nie jest związana z zagrożeniem grypą czy nowymi ogniskami COVID-19. Wygląda na to, że boi się o swoje życie. Wokół niego toczy się walka – powiedział Szwec, cytowany przez Sky News.

Prezydent Rosji przesiadł się do pancernego pociągu

W poniedziałek Dossier Center, czyli grupa związana z Michaiłem Chodorkowskim, byłym oligarchą i jednym z najbardziej znanych krytyków prezydenta Rosji, podała, że od czasu przygotowań do inwazji Rosji na Ukrainę Putin coraz częściej podróżuje pancernym pociągiem.

Grupa wskazuje, że podróże pociągiem podyktowane są względami bezpieczeństwa i utrzymaniem wyjazdów w tajemnicy. Ruchy samolotów można bowiem śledzić za pomocą różnych radarów w czasie rzeczywistym, a nie jest to możliwe w przypadku pociągów, które nie są pociągami pasażerskimi.

