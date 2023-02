Takich słów w TVP Info się nie spodziewali. Prowadząca aż zaniemówiła

W poniedziałek PO zamieściła na Twitterze wideo z podpisem „Panie Morawiecki, kim tak naprawdę jest dla pana Putin?”. Przytoczono w nim fragment wypowiedzi premiera.

Platforma uderza w Morawieckiego

– Kim jest Putin dla Morawieckiego? W grudniu 2021 roku błyszczał wśród przyjaciół Putina – Le Pen, Orbana, Salviniego. Być może uległ presji swego ojca – stwierdził narrator w spocie. W dalszej części materiału przytoczono kilkusekundową wypowiedź Kornela Morawieckiego, nie zarysowując kontekstu i nie informując, w jakich okolicznościach padły te słowa. – Uważam, że Polska powinna bardziej zwracać uwagę na polepszenie stosunków z Rosją – brzmi zacytowany fragment wypowiedzi ojca premiera.

Następnie w nagraniu umieszczono fragment wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, która jak się później okazało, została przeinaczona. – Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji rosyjsko-polskich – stwierdził polityk. Na zakończenie pojawia się kilka pytań, m.in. o węgiel i ropę z Rosji.

Premier reaguje na spot PO

Do nagrania odniósł się szef rządu. „Hejt STOP. Wyłączcie swoje manipulacje pisane cyrylicą” – napisał Morawiecki na Twitterze. Opublikował też dłuższy fragment nagrania z wypowiedzią, którą użyła PO. Wynika z niego, że Morawiecki, mówiąc o relacjach rosyjsko-polskich, nie przedstawiał własnego stanowiska, a nawiązywał do „słów Donalda Tuska z 2008 roku”.

– Donald Tusk był z wizytą u prezydenta Putina i wtedy właśnie, równo 15 lat temu, powiedział, że Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji rosyjsko-polskich – brzmiała wypowiedź premiera.

Kwiatkowski uderza w TVP

Kwestia spotu PO była tematem dyskusji w programie „Minęła 20” na antenie TVP Info. Prowadząca Ewa Bugała zapytała o sprawę posła Roberta Kwiatkowskiego z PPS. – Pan był prezesem telewizji. Takie wycinanie fragmentu. Widzieliśmy dokładnie, (…). To zmienia całkowicie sens – powiedziała.

– Jeśli to prawda, to zmienia całkowicie sens.. – odparł parlamentarzysta. Szybko przeszedł jednak do kontrataku i uderzył w TVP. – Tak samo, jak całkowicie sens zmieniła Telewizja Polska, wycinając fragment wypowiedzi Tuska na spotkaniu w Gdańsku z okazji (rocznicy – red.) zabójstwa prezydenta Adamowicza. Wówczas Tusk sarkastycznie mówił coś o jakości TVP, jakimi dziennikarze TVP są obecnie specjalistami w manipulowaniu, mówiąc: „to są profesjonaliści”. TVP następnie to wycięła, posługując się tym jako swego rodzaju komentarzem. Wypisz, wymaluj ta sama sytuacja — oświadczył Kwiatkowski.

Tusk kontra TVP Info

Na wspominanym przez posła spotkaniu Tusk zapowiedział, że nie zamierza być dłużej bierny, gdy sam staje się ofiarą wielu ataków. Były premier w zdecydowany sposób podsumował działania TVP Info, krytykując jej stronniczość i napastliwy styl. – W mojej ocenie – jestem w stanie udowodnić tę tezę – to jest najbardziej profesjonalna telewizja publiczna w historii. Nigdy telewizja publiczna nie była tak profesjonalna, jak jest dzisiaj. Tylko profesja, jaką się zajmuje, jest niszczeniem na zlecenie władzy przeciwników politycznych tej władzy. I robią to perfekcyjnie, są naprawdę tak profesjonalni, że tylko pozazdrościć – ironizował Tusk.

TVP wykorzystała później zdanie „nigdy telewizja publiczna nie była tak profesjonalna, jak jest dzisiaj” w swoim spocie promocyjnym.

