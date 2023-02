Tego ruchu KE wobec Polski można się było spodziewać? Szynkowski vel Sęk uspokaja

Komisja Europejska poinformowała o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do ruchu KE odniósł się na konferencji prasowej Szymon Szynkowski vel Sęk.

– KE ogłosiła dzisiaj podjęcie całego, bardzo dużego tym razem, pakietu decyzji w sprawach naruszeniowych w odniesieniu do w zasadzie wszystkich państw członkowskich UE. W sumie tych decyzji jest ponad 300, oczywiście różnego typu: zarówno kierowań wniosków do Trybunału Sprawiedliwości UE, uzasadnionych opinii, jak i decyzji dotyczących zamknięcia postępowania na tym etapie w związku z uznaniem za zasadne wyjaśnień państw członkowskich – przekazał minister ds. europejskich.

Polska pod lupą KE. Szynkowski vel Sęk o szczegółach

Polityk sprecyzował, że decyzji o skierowaniu wniosków do TSUE jest ponad 30 w odniesieniu do 18 państw członkowskich UE. W dalszej części wypowiedzi Szymon Szynkowski vel Sęk wspomniał o decyzjach podjętych w stosunku do Polski.

– Komisja zdecydowała, że w czterech przypadkach zamknie postępowanie w związku z uznaniem racji przedstawionych przez stronę polską. (…) W czterech innych przypadkach w związku z prowadzonym postępowaniem Komisja uruchomiła następny krok, polegający na skierowaniu wniosków do TSUE. W trzech przypadkach Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do państwa członkowskiego tzw. uzasadnionej opinii – relacjonował minister ds. europejskich.

Spodziewany ruch KE? „Skierowanie skargi do TSUE”

Szymon Szynkowski vel Sęk zwrócił również uwagę na sprawę, która „budzi szczególną uwagę”. – To sprawa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego – wskazał minister ds. europejskich. Polityk przypomniał, że sprawa jest prowadzona od końca 2021 roku, a w czasie jej trwania strona polska prowadzi dialog z KE.

– Nie zgadzaliśmy się w tej sprawie z argumentacją KE, jasno wskazując, że orzecznictwo konstytucyjne jest wyłączną domeną państw członkowskich UE. Podobne stanowiska w przeszłości zajmowały TK innych państw, m.in. Niemiec, Hiszpanii – stwierdził. Szymon Szynkowski vel Sęk uspokajał, mówiąc, że ponieważ KE konsekwentnie podtrzymuje swoje stanowisko, zdecydowała się na „spodziewany” krok, czyli kolejny etap procedury: skierowanie skargi do TSUE.

