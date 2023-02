Andrzej Duda na Downing Street. „Spotkanie w ważnym momencie”

Andrzej Duda kontynuuje swoją ofensywę dyplomatyczną. W czwartek od spotkania z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem na Downing Street prezydent rozpoczął dwudniową wizytę w Londynie.

Andrzej Duda na Downing Street

W czasie krótkiego briefingu po rozmowie Andrzej Duda ocenił, że spotkanie było „bardzo dobre” i dodał, że to była jego pierwsza bezpośrednia rozmowa z szefem brytyjskiego rządu. – Premier nie miał wątpliwości, po co się spotykamy. Jesteśmy w Polsce w szczególnym momencie. Za chwilę będzie w Warszawie szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki – państw Europy Środkowej, które należą do Sojuszu Północnoatlantyckiego, będzie spotkanie z panem prezydentem Joe Bidenem. Wczoraj zaprosiłem także sekretarza generalnego NATO, bo jego udział w szczycie jest dla mnie sprawą oczywistą. Ale to będzie też bardzo ważny moment poprzedzający szczyt NATO w Wilnie, do którego dojdzie na przełomie czerwca i lipca – mówił.

– To jest bardzo ważny moment, aby podyskutować ostatecznie na temat tego, co chcemy uzyskać w Wilnie i omówić sytuację, jaka dzisiaj panuje na Ukrainie, w jaki sposób dalej wspierać Ukrainę, jaką pomoc jesteśmy w stanie zaoferować. To są te ważne tematy i o tym też dzisiaj tutaj mówiliśmy – relacjonował prezydent.

Andrzej Duda przekazał, ze podziękował Rishiemu Sunakowi za „udział Wielkiej Brytanii w koalicji czołgowej”. – Właściwie jednocześnie z Wielką Brytanią zgłosiliśmy naszą ofertę podarowania Ukrainie czołgów – podkreślił i dodał, że przekazanie przez Londyn Ukrainie czołgów Challenger 2 jest „bardzo ważnym elementem wzmocnienia obrony”.

„Bardzo sympatyczne” spotkanie z Rishim Sunakiem

Wśród tematów rozmów pojawiła się też kwestia odbudowy Ukrainy. – Powiedziałem, że mamy nadzieję na wsparcie brytyjskie w tym, aby być częścią koalicji państw, które będą uczestniczyły w tych procesach gospodarczych. Jesteśmy pod tym względem kluczowym krajem tranzytowych – podkreślił prezydent.

Andrzej Duda podziękował też premierowi Wielkiej Brytanii za „system Sky Sabre, którzy dzisiaj stoi na straży naszego nieba i wspiera w związku z tym wzmacnianie bezpieczeństwa Polski”. – Zapewniałem tutaj pana premiera, że my teraz realizujemy także i zakupy po to, żeby wzmacniać własnymi siłami nasze bezpieczeństwo – powiedział.

Andrzej Duda ocenił, że spotkanie z Sunakiem przebiegało w „bardzo dobrej atmosferze” i było „bardzo sympatyczne”. – Dużo zrozumienia ze strony brytyjskiej dla naszej dzisiaj sytuacji – zaznaczył.

Prezydent porozmawia z królem Karolem III

W piątek Andrzej Duda zostanie przyjęty w Pałacu Buckingham przez króla Karola III. – Mam zaproszenie. To wielki zaszczyt móc spotkać się z królem Karolem III i wielka przyjemność także – powiedział prezydent na briefingu prasowym. Wśród tematów, które głowa państwa poruszy z monarchą ma być między innymi kwestia pomocy humanitarną.

– Wiem, że jego królewska mość jest w te kwestie bardzo zaangażowany i wiem również, że rodzina królewska przeznaczyła znaczące środki na pomoc dla Ukrainy. Prowadzą tutaj bardzo rozbudowaną działalność, są tutaj bardzo uwrażliwieni – zwrócił uwagę Andrzej Duda.

Ofensywa dyplomatyczna

Z Londynu prezydent uda się do Monachium, gdzie będzie rozmawiał m.in. z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i nowym prezydentem Czech Petrem Pavlem. Z kolei w środę Andrzej Duda był w Brukseli, gdzie rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

