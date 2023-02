Afera marynarkowa. Dziennikarka oburzona strojem Brudzińskiego: Reprezentuje Pan Polskę

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński umieścił na Twitterze fragment swojego wystąpienia z debaty na temat dostępności nawozów w Unii Europejskiej. „Bezpieczeństwo żywnościowe to również nawozy – produkowane w Europie, w tym w Polsce, nie sprowadzane spoza UE” – napisał polityk.

Dziennikarka oburzona ubraniem Brudzińskiego

Na Twitterze uwagę przykuła nie treść wystąpienia, ale strój europosła. Dziennikarka „Gazety Wyborczej” wytknęła Brudzińskiemu, że jest niewłaściwie ubrany. „Panie Pośle, czy nie mógłby Pan nieco zadbać o strój? Reprezentuje Pan Polskę na międzynarodowym forum” – napisała.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. „Wie Pani, wziąłem sobie do serca apele Trzaskowskiego i to wszystko co promujecie w GW” – odpisał. „Nie kupie nowych garniturów bo dbam o klimat” – stwierdził. W ten sposób europoseł PiS nawiązał do rekomendacji organizacji C40 Cities, do której należy między innymi Warszawa. Raport wywołał ostatnio ogromne poruszenie wśród prawicowych polityków, którzy zarzucili Rafałowi Trzaskowskiemu, że chce wprowadzać „racje żywnościowe”.

Marynarka, Matka Boska i godło

„Nie musi Pan kupować nowego garnituru, wystarczy ten, w którym Pan występował, do tego biała koszula, na pewno ma Pan w szafie” – poradziła Brudzińskiemu dziennikarka. Również tej uwagi polityk nie zostawił bez odpowiedzi. Europoseł opublikował swoje zdjęcie z gabinetu. „Ja jednak postanowiłem przynosić wstyd GW. Dlatego w gabinecie w Strasburgu mam godło i flagę, a na tym łańcuszku co tak was bulwersuje, noszę Krzyż i Matkę Boska Niepokalaną” – napisał.

„Ale po co do sprawy Pańskiego swetra oraz dość zmęczonej marynarki mieszać Matkę Boską oraz godło? Jako katoliczka jestem tym lekko zniesmaczona: Matka Boska ma ważniejsze sprawy na głowie niż Pańska garderoba” – nie ustępowała Wielowieyska.

„Jako katolik jestem z kolei lekko zniesmaczony”

„No wie Pani, ja jako katolik jestem z kolei lekko zniesmaczony tym co można przeczytać na łamach gazety, w której Pani pracuje” – zareagował Brudziński. „A moją lekko zmęczoną marynarkę lubię tak samo jak Pani szef swoje zmęczone spodnie i gumowe klapki” – zripostował.

Dziennikarka odpowiedziała, że „wszyscy mamy lepsze i gorsze dni «garderobiane»”. Opublikowała też swoje zdjęcie z Adamem Michnikiem.

