Andrzej Duda zabrał głos ws. F-16 dla Ukrainy. Prezydent jest sceptyczny

W czwartek szef MON Mariusz Błaszczak ujawnił, ile Leopardów przekażą Ukrainie poszczególne kraje. – Skompletowaliśmy batalion czołgów Leopard 2A4. To było zadanie, które postawiłem przed sobą i zakończyło się ono sukcesem. Do 14 czołgów Leopard, które przekaże Polska, dołączyła Norwegia w liczbie ośmiu czołgów, Kanada czerech czołgów i Hiszpania od czterech do sześciu czołgów – wymieniał szef MON.

Natomiast prezydent Andrzej Duda przekazał w piątek, że brygada Leopardów powinna w ciągu najbliższego miesiąca być "gotowa do działania na terytorium Ukrainy"- Polska szkoli ukraińskie załogi czołgowe, współdziałają z nami instruktorzy z Norwegii i Kanady – informował. – Z rezerwą podchodzę dziś do przekazania przez Polskę F-16. Przekazanie samolotów zachodnich wymaga też długotrwałego szkolenia i przygotowań ze strony Ukrainy. W zakresie samolotów MiG-29 możemy z Ukrainą rozmawiać chociażby dzisiaj – dodał.

Rusza Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

W piątek rusza 59. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, w której udział weźmie zarówno polski prezydent, jak i premier. Światowe media podkreślają, że głównym tematem dyskusji będzie rosyjska agresja na Ukrainę oraz sytuacja międzynarodowa rok po wybuchu konfliktu zbrojnego na pełną skalę. Na konferencji mają zostać poruszone także inne ważne kwestie międzynarodowe, w szczególności kwestia relacji między Zachodem a Chinami.

– Oczekujemy sygnału jedności ze strony społeczności transatlantyckiej – powiedział cytowany przez Reutersa przewodniczący konferencji Christoph Heusgen. Jak dodał, organizatorzy nie zaprosili żadnych rosyjskich urzędników, ponieważ Putin „zerwał z cywilizacją”. Z kolei prezydent Andrzej Duda zapowiadał, że rozmowy będą dotyczyć "spójności sojuszniczej, współdziałania, jedności w ramach NATO" oraz kwestii związanych z umacnianiem wschodniej flanki.

