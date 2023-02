„Dlaczego pani kłamie i lży swoją ojczyznę?”. Spięcie między Ochojską i Waszczykowskim

W niedzielę w lesie w pobliżu Hajnówki znaleziono ciało Etiopki. Wolontariusze z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego przekazali, że kobieta przebywała w rejonie granicy polsko-białoruskiej co najmniej od 4 lutego. Już wtedy obywatelka Etiopii miała źle się czuć. Jej mąż i drugi cudzoziemiec zostawili ją wraz z innym mężczyzną i poszli szukać pomocy. Ostatecznie trafili w ręce Straży Granicznej i mieli zostać odesłani na Białoruś. Poszukiwania kobiety były prowadzone na prośbę jej rodziny.

Waszczykowski do Ochojskiej: Dlaczego pani kłamie i lży swoją ojczyznę?

Oburzenia tymi doniesieniami nie kryła Janina Ochojska, znana z bardzo krytycznego stosunku do działań Straży Granicznej i polityki rządu w obliczu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że „kobieta padła ofiarą budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej”. „Jestem przeciwna budowie murów, potrzebne są legalne drogi migracji. Polska zamknęła ostatnie legalne przejście na tym odcinku” – podkreśliła.

Ochojskiej w ostrych słowach odpowiedział europoseł PiS Witold Waszczykowski. Były minister spraw zagranicznych zwrócił się do deputowanej z pytaniem, „dlaczego kłamie i lży swoją ojczyznę”. „Ci »uchodźcy« nie chcą legalnie wjechać do Polski. A mogli to zrobić. Chcą nielegalnie przez Polskę dostać się do bogatszych krajów Europy Zachodniej” – ocenił Waszczykowski.

Europosłanka reaguje

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. „Panie Waszczykowski, czy «lżę» bo jestem przeciwna murom, «dzięki» którym 37 osób straciło życie w polskim lesie?” – zapytała na Twitterze Ochojska. „Nie słyszał Pan o pusbackach stosowanych przez Straż Graniczną, żeby nie mogli złożyć wniosków o ochronę międzynarodową, do czego mają prawo” – dodała europosłanka.

