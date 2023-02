Spór posłanki PiS z posłem PO w TVP. „Typowy przykład przemocowca i seksisty”

Sporną kwestią, która wywołała emocjonalne reakcje parlamentarzystów w studiu TVP Info, okazało się miejsce Polski w rankingu krajów pomagających Ukrainie. Politycy byli w stanie pokłócić się o to, czy nasz kraj jest pierwszy, drugi czy trzeci w tym zestawieniu. Atmosferę odpowiednio podgrzewała prowadząca Ewa Bugała, która zderzała dane „Politico” ze słowami Grzegorza Schetyny, odmawiającego Polsce pierwszego miejsca w UE.

Spór o Radosława Sikorskiego w TVP Info

Prawdziwa kłótnia wybuchła jednak dopiero wtedy, gdy dziennikarka próbowała wydobyć od posła PO Czesława Mroczka komentarz do dwóch kontrowersyjnych wypowiedzi Radosława Sikorskiego: sugerujących rzekomy udział Amerykanów przy awariach gazociągów Nord Stream oraz pomysł rozbioru Ukrainy przez rząd PiS.

Posłanka Marta Kubiak dołączyła do prowadzącej i naciskała na polityka największej partii opozycyjnej. – Jak pani przywołuje Radosława Sikorskiego i to, że świat zwrócił uwagę na jego wypowiedzi, to na pani wypowiedzi nikt nie zwróci uwagi, bo są niemądre i szkoda nad tym się zatrzymywać – usłyszała w odpowiedzi.

Dziennikarka TVP Info: Proszę nie obrażać pani posłanki

– Ale proszę nie obrażać pani posłanki panie pośle – upominała Mroczka prowadząca. – Ja nie obrażam, tylko odnoszę się do tego, o czym pani poseł mówi – bronił się polityk PO. – Bo pan powiedział, że na wypowiedzi Radosława Sikorskiego świat zwrócił uwagę. To zabrzmiało bardzo pochlebnie. A te ostatnie wypowiedzi to jak pan je ocenia? – próbowała uzyskać odpowiedź Bugała.

– Bardzo zwrócił uwagę. Raczej w negatywny sposób panie pośle. Żenujące – wtrąciła posłanka Kubiak. – Radosław Sikorski jest politykiem niezwykle ważnym i poważanym w świecie i w związku z tym jego wypowiedzi odnoszą zawsze jakiś skutek – kontynuował swój wywód przedstawiciel Platformy.

Marta Kubiak o polityku PO: Typowy przykład przemocowca i seksisty

– Szkoda szukać różnic w sytuacji, która nas nie różni. Niektórzy wypowiadają niemądre słowa jak pani poseł w tym programie, ale generalnie cała polska klasa polityczna ma jedno zdanie – mówił dalej Czesław Mroczek, mając na myśli kwestię pomocy dla Ukrainy.

– Pani redaktor, no to jest typowy przykład przemocowca i seksisty – wypowiedź przed chwilą pana posła – stwierdziła w tym momencie Marta Kubiak. – Ale ja musiałbym się nie odnosić w ogóle do pani wypowiedzi – bronił się Mroczek.

– Ale ja panu nie przeszkadzałam, panie pośle. Tak wygląda kultura w Platformie Obywatelskiej, że kobiety nie mają nic do powiedzenia. Zresztą pokazujecie to niejednokrotnie i skrzętnie próbuje pan nie odpowiedzieć pani redaktor na pytanie – atakowała dalej Kubiak.

Kubiak o PO: Unikacie odpowiedzi na proste pytanie o Sikorskiego

– Pani redaktor, no przecież doskonale wiemy, że pan Radosław Sikorski, który jest prominentnym działaczem Platformy Obywatelskiej, były minister. Chce mi pan poseł powiedzieć, że taka osoba, z takim dorobkiem nie wie jaka będzie reakcja na różne jego wypowiedzi i wpisy? No to jest po prostu jeden wielki skandal – wróciła później do tematu.

– Nie wspominając, że kiedy wypływa krępujący dla was skandal i temat jego zarobków, to w jakiś sposób nikt nie jest w stanie tego skrytykować, jeżeli chodzi o PO. Wręcz przeciwnie, tak jak widzieliśmy, unikacie permanentnie odpowiedzi na proste pytanie – kontynuowała, mówiąc do polityka PO.

Poseł Hołowni o „walorach intelektualnych” posłanki

Pod koniec programu nieoczekiwanie w spór polityków włączył się przedstawiciel partii Szymona Hołowni. – Trochę pospieszę z pomocą panu posłowi Mroczkowi. Kobiety w PO mają bardzo dużo do powiedzenia. Wiem, doświadczyłem tego wielokrotnie. To są bardzo mądre kobiety, bardzo dobrą robotę robią – oświadczył Michał Gramatyka.

– A uważam, że uwagi pana posła Mroczka nie są seksistowskie wobec pani posłanki Kubiak. One raczej odnoszą się do walorów albo braku walorów intelektualnych tego, co pani posłanka od czasu do czasu mówi. Nie sądzę, że są one obraźliwe – dodawał poseł Polski 2050.

Czytaj też:

Elżbieta Jakubiak o słowach prezesa PiS: Żenujący to był widok pijanych posłanek. Miały „dużo w szyi”Czytaj też:

Prawda o odejściu Lisa wychodzi na jaw? Terlikowski dla „Wprost”: Udawanie, że nic się nie stało, dobiegło końca