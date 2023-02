Tomczyk zarzucił PiS manipulację. Bochenek: Finezyjnie pogrążył Donalda Tuska

Prawo i Sprawiedliwość wypuściło w piątek spot z „odpowiedziami” na pytania, które kilka tygodni temu politycy partii rządzącej zadali Donaldowi Tuskowi. Na początku wideo widnieje plansza z napisem „mamy odpowiedzi”. W dalszej części materiału zmontowano pytania z archiwalnymi wypowiedziami lidera PO, z czasów, gdy był premierem.

PiS „odpowiedziało” na pytania do Donalda Tuska

– Od 28 dni Donald Tusk unika merytorycznej rozmowy na ten temat, unika odniesienia się do tych pytań – oświadczył na briefingu prasowym rzecznik PiS Rafał Bochenek. Z kolei europoseł Tomasz Poręba wskazał, że odpowiedzi na pytania „są obecne w przestrzeni publicznej, są obecne w różnych wypowiedziach Donalda Tuska z czasów 2007-2015”.

– Dlatego aby nie domagać się od Tuska odpowiedzi na te pytania, bo wiemy że one one się pewnie nie pojawią, uznaliśmy że my odpowiedzi na te pytania zaprezentujemy – oświadczył.

Tomczyk: Wyszło śmiesznie, manipulacja jest obnażona

Na publikację spotu zareagował wiceprzewodniczący PO Cezary Tomczyk. Polityk Platformy zarzucił PiS manipulację. – Pierwszy strzał i pierwsze kłamstwo. Wypowiedź Donalda Tuska przycięta w taki sposób, żeby z góry udowodnić tezę. Dziś PiS zastosował metodę manipulacji rodem z TVP Info albo nawet z Russia Today. No i kulą w płot, bo to szybko można obrócić przeciwko nim i szybko pokazać pokazać światu, jak PiS kłamie – oświadczył poseł w nagraniu opublikowanym na Twitterze.

– Mam też taką małą sugestię do pana Poręby, który zajmuje się kampanią PiS-u, żeby jednak ten spot skasował, no bo wyszło śmiesznie, manipulacja jest obnażona, więc myślę, że no nie udało się – wezwał Tomczyk.

Poręba i Bochenek wyśmiewają wiceszefa PO

Poręba odpowiedział, że „spot z pytaniami to był miesiąc temu”. „Dziś pokazaliśmy odpowiedzi. Manipulacja? A gdzie. Świetnie, że pan pociągnął wypowiedź Donalda Tuska, gdzie jest wdzięczny, za zgodę Putina na autonomiczne prawo Polski do decydowania o tarczy rakietowej. W punkt. Dzięki” – napisał europoseł PiS.

Do dyskusji włączył się też Rafał Bochenek. „Finezyjnie Cezary Tomczyk pogrążył Donalda Tuska, który po naradzie u Putina, unicestwił plan budowy tarczy antyrakietowej w Polsce” – wyśmiał polityka PO rzecznik PiS. „A co z pozostałymi pytaniami? – kontrakt z Rosją do 2037r., blokada BalticPipe, likwidacja jednostek wojskowych... mieliście 28 dni na odpowiedź” – dodał.

Spot Platformy oburzył premiera

|Z kolei kilka dni temu głośno było z kolei o spocie zawierającym słowa premiera i przygotowanym przez PO. Wówczas głównej partii opozycyjnej manipulację wytknął Mateusz Morawiecki. „Hejt STOP. Wyłączcie swoje manipulacje pisane cyrylicą” – napisał wtedy szef rządu i opublikował dłuższy fragment swojej wypowiedzi.

