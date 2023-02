Andrzej Duda spotkał się z królem Karolem III. Opublikowano zdjęcie

Trwa ofensywa dyplomatyczna Andrzeja Dudy. Prezydent w ciągu ostatnich trzech dni przeprowadził wiele rozmów z przedstawicielami różnych krajów, a tematem przewodnim były kwestie dotyczące bezpieczeństwa w dobie wojny w Ukrainie oraz pomocy humanitarnej pokrzywdzonym w wyniku konfliktu, który wywołała Rosja. W Brukseli Andrzej Duda spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, a następnie udał się do Wielkiej Brytanii, gdzie rozmawiał z premierem Rishim Sunakiem.

Andrzej Duda spotkał się z królem Karolem III. „Serdeczna atmosfera”

W ramach serii zagranicznych podróży zostało zaplanowane również spotkanie z królem Karolem III. Do sieci trafiło zdjęcie z tego wydarzenia.

„Bardzo dziękuję Królowi Karolowi III za zaproszenie do Pałacu Buckingham i serdeczną atmosferę rozmowy ważnej dla polsko-brytyjskich relacji” – napisał Andrzej Duda. To samo zdjęcie zostało udostępnione na oficjalnym profilu brytyjskiej rodziny królewskiej na Twitterze. Po spotkaniu z królem Karolem III prezydent udał się do Monachium, gdzie będzie rozmawiał z kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji w formule Trójkąta Weimarskiego.



Ofensywa dyplomatyczna Andrzeja Dudy. „Wzmocnienie bezpieczeństwa Polski”

Andrzej Duda w jednoznaczny sposób wskazał cel, który mu przyświeca w czasie cyklu podróży. – Przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, jeszcze raz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i jeszcze raz wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. To jest najważniejsze zadanie, jakie postawiłem przed sobą. Korzystam z tej wyjątkowej okoliczności, jaka nam się zdarzyła, że będziemy mieli wizytę prezydenta Joe Bidena, a zarazem spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki w ramach NATO, dokładnie wschodniej flanki NATO – powiedział prezydent na antenie TVP Info.

Andrzej Duda podkreślił, że wydarzenia tej rangi to przestrzeń do dyskusji o bezpieczeństwie naszej części Europy, a także doskonała płaszczyzna do rozmowy na temat dalszego wsparcia broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy.

