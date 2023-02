Wspólna konferencja Dudy, Scholza i Macrona. „Ukraina musi zwyciężyć”

Konferencję prasową podsumowującą spotkanie liderów państw Trójkąta Weimarskiego rozpoczął kanclerz Niemiec Olaf Scholz. – W ostatnim czasie wszyscy robiliśmy, co mogliśmy, aby umożliwić Ukrainie obronę. Przekonujemy się jednocześnie, ile znaczy współpraca w NATO. Chodzi też o to, aby naruszenie prawa międzynarodowego w postaci przesunięcia granic nie zostało zaakceptowane. Trójkąt Weimarski ma bogate tradycje, świetnie działa. Cieszę się na naszą współpracę – podkreślał krótko niemiecki polityk przywódca.

Andrzej Duda o współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego

Dużo więcej miał do przekazania polski prezydent, Andrzej Duda. – Dziękuję za to spotkanie. Ostatni raz w tej formule widzieliśmy się 8 lutego 2022 roku, tuż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 24 lutego świat się zmienił. Zmieniło się postrzeganie struktury bezpieczeństwa w naszej części świata. Takiej wojny nie widzieliśmy od II wojny światowej. Mrzonki, że można ułożyć relacje z Rosją, która chce władać nad innymi krajami, rozpadły się jak domek z kart. Jasną sprawą jest, że z taką Rosją nie da się współpracować gospodarczo – przypominał.

– My tego nie akceptujemy, dlatego jesteśmy razem, a NATO i UE pokazały jedność, co dla mnie jako sąsiada Ukrainy jest niezwykle ważne. Wspieramy Ukraińców ze wszystkich sił, dziękuję tym, którzy to wsparcie realizują, włączyli się w koalicję przekazania jej nowoczesnych czołgów – mówił Andrzej Duda.

Prezydent Polski: Bez naszego wsparcia Ukraina upadnie

– Bez naszego wsparcia Ukraina się nie obroni, upadnie, zostanie zdobyta przez Rosję, zostanie pokonana i nie będzie pokoju na świecie, bo ja nie mam wątpliwości, że Rosja się na Ukrainie nie zatrzyma. Nie ma innego wyjścia, musimy wspierać Ukrainę ze wszystkich sił – dodawał. – Wsparcia z Zachodu potrzeba jeszcze więcej, zacieśniania więzi jeszcze bardziej – podkreślał.

24 lutego pokazał wyraźnie, że tylko ścisła współpraca Europy i USA może zagwarantować bezpieczeństwo Europie. Ta współpraca jest niezbędna, potrzebna i cieszę się, że tak zdecydowanie ją realizujemy – mówił dalej polski prezydent. – Za kilka dni będziemy gościli w Polsce Joe Bidena, co jest dowodem zacieśniania współpracy – zwracał uwagę.

– Bardzo się cieszę z tego spotkania, dziękuję za nie. To ważny moment, że jesteśmy tu razem, pokazujemy jedność w ramach NATO. Ukraina dzięki naszemu wsparciu musi zwyciężyć, pokój i przestrzeganie prawa międzynarodowego musi wrócić, a Rosja musi zostać wyparta z terenów zajmowanych w Ukrainie – podsumował na koniec.

Macron dziękuje za Trójkąt Weimarski

Jako ostatni przemawiał prezydent Francji Emmanuel Macron. – Jestem szczęśliwy, że spotykamy się w tym gronie. Pracowaliśmy dzisiaj, tak jak robimy to od samego początku. – Pokazaliśmy to wszyscy w Europie, że jesteśmy bardzo skuteczni w tym zakresie.

To ważne, byśmy dyskutowali na temat, jak będziemy robić to w przyszłości – zwracał uwagę.

Francuski polityk podkreślał, że Europa dobrze zareagowała na „kryzys ukraiński”. – Wprowadziliśmy sankcje, zareagowaliśmy szybko, koordynujemy działania i jesteśmy jednomyślni – zapewniał. Przypomniał też o konieczności ścigania rosyjskich zbrodni wojennych w Ukrainie.

– Format weimarski i dyskusja w tym gronie są bardzo ważne, dlatego bardzo dziękuję, za to że mogliśmy spotkać się na tej konferencji monachijskiej – dodał na koniec Macron.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Andrzej Duda spotkał się z królem Karolem III. Opublikowano zdjęcieCzytaj też:

Putin spotkał się z Łukaszenką. „Białoruś w pełni przestrzega zobowiązań”