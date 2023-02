Poborowy Gridin poruszy rosyjskie sumienia? Politycy wystosowali list otwarty

Siergiej Gridin z należącej do Federacji Rosyjskiej republiki Komi to poborowy, który zmuszony do wyjazdu na wojnę w Ukrainie, postanowił popełnić samobójstwo. W liście pożegnalnym mężczyzna napisał o upokorzeniach, które spotykały go ze strony dowódców. Podkreślał, że został ściągnięty do Ukrainy siłą i wyrażał swój sprzeciw wobec takiego podejścia władz.

Prawo do odmowy służby wojskowej. List otwarty rosyjskich deputowanych

Właśnie do przypadku Gridina odwoływali się w kolejnym liście rosyjscy deputowani. Politycy miejscy z Moskwy, Sankt Petersburga oraz obwodów moskiewskiego, tulskiego, nowogrodzkiego, kurgańskiego i Kraju Krasnodarskiego zwracali uwagę na nieludzkie podejście wobec poborowych, którzy nie chcą uczestniczyć w działaniach zbrojnych.

Ponad 40 sygnatariuszy apelu podkreślało, iż tragiczna śmierć Gridina jest dowodem na brak ochrony konstytucyjnego prawa do odmowy służby wojskowej. Podkreślali, że według rosyjskich przepisów możliwe jest pełnienie służby zastępczej w miejsce obowiązku wojskowego. Zwracali uwagę na szykany, którym poddawane są osoby, próbujące skorzystać z tej możliwości.

Grupa Rosjan sprzeciwiła się szykanowaniu poborowych

Deputowani miejscy zauważyli problem ścigania mężczyzn z art. 332 Kodeksu karnego za odmowę udziału w „wojskowej operacji specjalnej” w Ukrainie, czyli de facto wojnie prowadzonej od roku w tym kraju. Podkreślali, iż na terenach okupowanych, czyli w republikach Donieckiej i Ługańskiej, bez sądu przetrzymywanych jest ponad 100 osób, które uparcie odmawiały służby w wojsku.

Autorzy listu otwartego zwrócili się do Dumy Rosyjskiej o zmiany w prawie, które zapewnią ochronę odmowy służby wojskowej – nie tylko w przypadku zmobilizowanych obywateli, ale też pozostałych członków personelu wojskowego. Wezwali dodatkowo do badania przypadków aresztowań osób odmawiających takiej służby. Ich zdaniem powinien zająć się tym parlament oraz specjalny Komitet Śledczy.







