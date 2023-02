Ursula von der Leyen apeluje: Unia Europejska powinna zrobić to, co zrobiła podczas pandemii

Przez cały weekend trwa 59. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa z udziałem przywódców wielu państw Zachodu. Głównym tematem rozmów jest inwazja Rosji na Ukrainę i jej skutki dla bezpieczeństwa w regionie i na świecie.

Apel Ursuli von der Leyen

W czasie swojego sobotniego wystąpienia w Monachium szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaapelowała do państw członkowskich Unii Europejskiej o jak najszybsze zjednoczenie się w celu jak najszybszego dostarczenia większej ilości amunicji do Kijowa.

– To już naprawdę czas, aby przyspieszyć produkcję, i zwiększyć skalę wytwarzania standardowych produktów, których Ukraina desperacko potrzebuje, na przykład standaryzowanej amunicji – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przemawiając w sobotę na konferencji Monachium.

Przewodnicząca KE zasugerowała, że UE powinna zrobić to, co zrobiła podczas pandemii, przygotowując się do produkcji szczepionki na covid na dużą skalę. – Moglibyśmy pomyśleć na przykład o zaawansowanych umowach zakupu, które dają przemysłowi obronnemu możliwość inwestowania w linie produkcyjne już teraz, aby były szybsze i aby zwiększyć ilość, którą mogą dostarczyć – powiedziała von der Leyen.

Wojna w Ukrainie. Jens Stoltenberg ostrzega

Z kolei premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak wskazał, że „teraz jest moment, by podwoić nasze wsparcie wojskowe” dla Ukrainy. – Kiedy Putin zaczynał tę wojnę, obstawiał, że nasza determinacja osłabnie. Nawet teraz obstawia, że stracimy odwagę. Ale udowodniliśmy mu, że się mylił wtedy, i udowodnimy mu, że myli się teraz – powiedział.

Na konieczność „utrzymania i wzmocnienia” wsparcia dla Ukrainy wskazywał też w Monachium sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Ostrzegł on, że „jeśli Putin wygra w Ukrainie, będzie to dla niego i innych reżimów autorytarnych sygnał, że mogą dostać to, czego chcą, używając siły”.

