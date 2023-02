Biden w Warszawie. Brzezinski: To będzie historyczny, definiujący moment tej epoki

We wtorek i w środę Joe Biden będzie przebywał z wizytą w Warszawie. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre poinformowała, potwierdzając przyjazd prezydenta USA do Polski, że spotka się on z Andrzejem Dudą, „by porozmawiać o współpracy dwustronnej oraz o zbiorowych wysiłkach dla wsparcia Ukrainy oraz wzmocnienia odstraszania NATO”.

Joe Biden w Warszawie. „Będzie miało miejsce wielkie przemówienie”

Kulminacyjnym punktem wizyty Joe Bidena będzie przemówienie, które wygłosi we wtorek o godz. 17.30 w ogrodach przy Arkadach Kubickiego, u podnóża Zamku Królewskiego. Wystąpienie amerykańskiego przywódcy będzie miało charakter otwarty – będzie go mógł na żywo wysłuchać każdy. W tym celu trzeba się jednak zarejestrować, wypełniając specjalny formularz na stronie internetowej ambasady USA.

– We wtorek wieczorem będzie miało miejsce wielkie przemówienie. To jest coś, za co jestem naprawdę wdzięczny — za ten honor i za danie mi możliwości zaproszenia wszystkich w Polsce. To będzie historyczny, definiujący moment tej epoki, bo i ten kryzys jest definiującym momentem tej epoki – zapowiedział ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski w rozmowie z Onetem.

– Mówimy: „zapraszamy”. Polacy, przyjdźcie, by być świadkami historycznego momentu – dodał. Dyplomata wskazał, że Biden „przemówi do Polaków, aby im podziękować, wyrazić jedność celu i określić historyczny kierunek w odniesieniu do tego konfliktu i do świata, w którym żyjemy”.

Spotkanie z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki

Prezydent USA wraz Andrzejem Dudą spotkają się też w Warszawie z liderami Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli grupy państw NATO z Europy Środkowo-Wschodniej. – To będzie audiencja, którego gospodarzem będzie Polska, przywódcy Polski i Słowacji (Słowacja sprawuje w tej chwili prezydencję w grupie – red.). Powodem tego spotkania jest zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo transatlantyckie – wyjaśnił Brzezinski.

