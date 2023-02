„Wzrasta aktywność informacyjna Rosji przeciwko Polsce”. Żaryn ostrzega

W serii wpisów na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP ostrzegł, że „wzrasta aktywność informacyjna Rosji przeciwko Polsce i Zachodowi”. „Rosja kształtuje fałszywy obraz wojny przeciwko Ukrainie, a poprzez próby destabilizacji i sianie chaosu stara się osłabić wsparcie świata dla Ukrainy” – wskazuje Stanisław Żaryn.

Żaryn przestrzega przed działaniami Rosji

Przedstawiciel rządu zwraca uwagę, że „w polskiej infosferze zidentyfikowano wyraźny wzrost aktywności Federacji Rosyjskiej w zakresie inspirowania ruchów pacyfistycznych”. Jak wyjaśnia, „aktywność tych środowisk jest zbieżna z celami rosyjskiej propagandy, polegającymi na zastraszaniu i osłabianiu gotowości do pomocy Ukrainie”. Tego typu aktywność ma wiele form. „Od działań agitacyjnych, przez wezwania do pokoju czy apele o niewciąganie Polski do wojny. Przypisuje się też NATO, że prowadzi na Ukrainie konflikt zastępczy z Rosją i jest odpowiedzialne za toczącą się wojnę” – wylicza minister.

Żaryn podkreśla, że „Kreml intensywnie prowadzi operacje psychologiczno-informacyjne wymierzone w postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej – dąży do przedstawienia Polski jako państwa uprawiającego agresywną i destabilizującą politykę międzynarodową, która bezpośrednio zagraża Federacji Rosyjskiej”.

Propagandyści Kremla w natarciu

Przedstawiciel rządu wskazuje, ze jedna z wiodących narracji mówi o „rzekomo imperialnej polityce Polski, objawiającej się planami aneksji zachodniej Ukrainy i ziem Białorusi, co wg propagandy ma być preludium do dalszej ekspansji, sięgającej Federacji Rosyjskiej”. Celem takiej narracji ma być destabilizacja relacji polsko-ukraińskich.

„Propaganda Kremla coraz częściej przedstawia RP jako państwo odpowiedzialne za problemy Zachodu i prowadzące nieakceptowalną dla NATO politykę. Działania te stanowią próbę wizerunkowej separacji Polski od pozostałych sojuszników oraz obniżenia wiarygodności Polski” – czytamy. Jak przykład Żaryn wskazuje niedawny komentarz Dmitrija Miedwiediewa, który sugerował że część państw Europy mogłaby się „obejść bez USA”.

„Rosja kontynuuje przekaz o polskich najemnikach na Ukrainie”

„Rosja kontynuuje przekaz o polskich najemnikach na Ukrainie, których oskarża o mordy, gwałty czy dokonywanie egzekucji ukraińskich żołnierzy na tyłach linii frontu. Wykorzystuje też przekazywanie przez Polskę czołgów i uzbrojenia do dezinformacji na temat rzekomych planów aneksji Ukrainy” – przestrzega Żaryn. Minister zwraca także uwagę na działania białoruskiego reżimu wymierzone w Polskę.



„W najbliższym czasie aktywność rosyjskiej propagandy będzie ściśle związana z planem działań militarnych przeciwko Ukrainie” – podkreśla.

