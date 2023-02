Polski korespondent zapytał Bidena o jego wizytę w Warszawie. Zaskakująca reakcja prezydenta

Pod koniec konferencji prasowej w Białym Domu korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski zapytał Joe Bidena o to, dlaczego wybrał Polskę na cel jego wizyty w Europie z okazji pierwszej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę, i jakie jest jego przesłanie.

Opuszczający już salę prezydent USA zatrzymał się, odwrócił i uśmiechnął, ale nie odpowiedział i wyszedł. „Uśmiechnął się i wyszedł. Zaskakująca reakcja Joe Bidena na moje pytanie” – napisał na Twitterze Wałkuski, a do wpisu dołączył krótkie wideo z amerykańskim przywódcą.

Joe Biden z wizytą w Warszawie

Joe Biden przyleci do Warszawy z dwudniową wizytą we wtorek rano. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre, potwierdzając przyjazd prezydenta USA do Polski, poinformowała, że spotka się on z Andrzejem Dudą, „by porozmawiać o współpracy dwustronnej oraz o zbiorowych wysiłkach dla wsparcia Ukrainy oraz wzmocnienia odstraszania NATO”.

Kulminacyjnym punktem wizyty Bidena będzie przemówienie, które wygłosi we wtorek o godz. 17.30 w ogrodach przy Arkadach Kubickiego, u podnóża Zamku Królewskiego. Wystąpienie amerykańskiego przywódcy będzie miało charakter otwarty – będzie go mógł na żywo wysłuchać każdy. W tym celu trzeba się jednak zarejestrować, wypełniając specjalny formularz na stronie internetowej ambasady USA.



Brzeziński zapowiada „wielkie przemówienie” prezydenta

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski zapowiedział w rozmowie z Onetem, że należy spodziewać się "wielkiego przemówienia". – To jest coś, za co jestem naprawdę wdzięczny — za ten honor i za danie mi możliwości zaproszenia wszystkich w Polsce. To będzie historyczny, definiujący moment tej epoki, bo i ten kryzys jest definiującym momentem tej epoki – powiedział Brzezinski.

