Zbigniew Ziobro uderza w Andrzeja Dudę. „Ta ustawa gwarantuje bezkarność sędziom”

W sobotę Zbigniew Ziobro zwołał w Prokuraturze Krajowej konferencję prasową, na której zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. – Problem polega na tym, że powołana na mocy prezydenckiej ustawy o SN Izba Odpowiedzialności Dyscyplinarnej, w wielu sprawach, w których kwestionowany jest status niektórych sędziów, gwarantuje bezkarność dopuszczającym się nadużyć sędziom – przekonywał.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny wskazał, że „kolejne orzeczenia Sądu Najwyższego, ale też sądów powszechnych prowadzą do uchylania wyroków zapadających na przedstawicieli zorganizowanego świata przestępczego, ludzi mających bardzo długie, często dossier przestępcze, bywa, że recydywistów, osoby, które popełniają ciężkie przestępstwa kryminalne”.

Ziobro: Sądy wypuszczają na wolność przestępców

W opinii Ziobry „jedynym powodem, dla którego sądy wypuszczają na wolność członków zorganizowanych grup przestępczych jest to, że część sędziów powołano przez KRS na przestrzeni ostatnich lat”. – Takie rozstrzygnięcia to jawne bezprawie prowadzące do anarchizacji sądownictwa – oświadczył.

Ziobro wskazał, że takie rozstrzygnięcia to efekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, której autorem jest prezydent Andrzej Duda. Została ona przyjęta przez Sejm w ubiegłym roku. – Pan prezydent zapewniał, że przedstawione przez niego propozycje, które były owym kompromisem wypracowanym z Brukselą nie niosą tego rodzaju zagrożeń, o których tutaj dzisiaj mówię. Niestety fakty dobitnie pokazują, że jest inaczej – ocenił.

Minister zwrócił się do Andrzeja Dudy

– Zwracam się do pana prezydenta — jako autora ustawy o SN z 2017 r., jak i autora nowelizacji tejże ustawy, czyli owego kompromisu z Brukselą z zeszłego roku, pomysłodawcy powołania Izby Odpowiedzialności Dyscyplinarnej, osoby, która wyznaczyła sędziów do Izby Odpowiedzialności Dyscyplinarnej — by zechciał poświęcić chwilę czasu i pochylić się na tym narastającym problemem — wezwał Ziobro.

Minister sprawiedliwości oświadczył też, że on i jego resort „są gotowi pomóc panu prezydentowi, wesprzeć w rozwiązaniu tego problemu”.