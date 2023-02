Barbara Nowak oburzona. „Nie tylko Trzaskowski realizuje w Polsce agendę C40”

„Nie tylko Trzaskowski realizuje w Polsce agendę C40, a w niej np. dietę planetarną, czyli bez mięsa, bez nabiału. W polskich szkołach na zajęciach dodatkowych trwa kształtowanie dzieci wg założeń agendy C40. Nie ma lex Czarnek, jest indoktrynacja ekoterrorystyczna” – napisała w niedzielę na Twitterze Barbara Nowak.

Barbara Nowak: Indoktrynacja ekoterrorystyczna w szkołach

Wpis małopolskiej kurator wykpiła część użytkowników Twittera. „Edukację, jak zjeść zdrowiej i lepiej dla planety, Pani Kurator Barbara Nowak nazywa ekoterroryzmem. Tylko po to, żeby odwołać Panią Nowak warto wygrać z PIS” – napisała posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

Z kolei publicystka Kataryna stwierdziła, że „Pani Nowak ma nowego chochoła”. „Po lekcjach masturbacji o seksualizacji będzie walczyć z indoktrynacją żywieniową. Na zajęciach dodatkowych. Tych dla chętnych, za zgodą rodziców. Co to jest za ekipa…” – skomentowała.

Burza wokół raportu C40 Cities

Polityczna burza wokół rekomendacji C40 Cities, do której należy sto miast na świecie, w tym m.in. Berlin, Londyn czy Warszawa, trwa od kilku dni. Autorzy raportu postulują zmniejszenie o połowę miejskich emisji do 2030 r. Aby to osiągnąć, zalecają między innymi ograniczenie spożycia mięsa i nabiału.

Zalecenia te poruszyły prawicową część sceny politycznej. Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski pytał Rafała Trzaskowskiego, czy „naprawdę chce wprowadzić warszawiakom, a być może w całej Polsce, bo znamy jego ambicje – racje żywnościowe, racje konsumpcyjne”. Janusz Kowalski zapowiedział, że „będzie bronił polskiego kotleta i polskiego mięsa”, a Paweł Kukiz ocenił, że raport „brzmi jak Orwell”.

Trzaskowski odpowiada Kaczyńskiemu

Głos w sprawie zabrał nawet Jarosław Kaczyński. Prezes PiS stwierdził w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”, że „objawia się nam wielkie szaleństwo” i „zapewnił”, że jego partia „będzie broniła prawa do wyboru stylu życia, sposobu odżywiania się, normalności”. – Chcę to mocno podkreślić: my jesteśmy za wolnością, nie chcemy sztucznych ograniczeń w imię jakichś ideologii. Od nas Polacy nigdy nie usłyszą, że mają ograniczyć jedzenie mięsa, picie mleka, że mają obowiązek zmienić samochód na elektryczny albo nosić dwie koszule czy sukienki – powiedział Kaczyński.

W odpowiedzi Trzaskowski ponownie powtórzył, że jego urząd „nie wprowadza w Warszawie żadnych ograniczeń w jedzeniu mięsa”. „Rozumiem, że manipulacja kolegów się spodobała. Proszę raczyć się befsztykami na Żoliborzu latami – do woli! Kto bogatemu rentierowi zabroni” – ironizował prezydent stolicy.

