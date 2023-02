Ochojska szokuje. Wydarzenia w Polsce, przypominają jej dojście Hitlera do władzy

Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Janina Ochojska w najnowszym nagraniu zamieszczonym na Twitterze raz jeszcze odniosła się do wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy. Przybyszów z kierunku białoruskiego porównała do tych, którzy do naszego kraju docierają z ogarniętej wojną Ukrainy.

Ochojska: Dlaczego nie wpuścimy kilkudziesięciu migrantów?

– Granicę z Ukrainą przekracza tysiące osób, dlaczego nie wpuścimy kilkudziesięciu migrantów z granicy z Białorusią? Mam nadzieję, że ci, którzy wydają takie rozkazy, a my wiemy, kto to jest, odpowiedzą za śmierć tych osób i prześladowania, których uchodźcy doznali – mówiła.

Dalej polska polityk zaczęła mówić o swoich odczuciach i skojarzeniach. Niedawną sytuację w naszym kraju porównała z Niemcami z ubiegłego wieku.

Ochojska porównuje Polskę do Niemiec czasów Hitlera

– Dla mnie to, co ostatnio działo się w Polsce, taki kierunek faszyzujący, przypomina mi to lata 30. w Niemczech i lata 1933, kiedy Hitler doszedł do władzy. Ludzie, przyjmując takie zachowania, które wyrażały się w antysemityzmie czy nienawiści do ludzi innej rasy, wiecie do czego doprowadzili. Na pewno nie chcielibyśmy tego, żeby to wróciło – mówiła.

Kryzys na granicy z Białorusią. „Zdecydowana postawa”

Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej został sztucznie wywołany przez reżim Alaksandra Łukaszenki, który zwabił cudzoziemców złudną obietnicą szybkiego przedostania się do państw Unii Europejskiej. Do zmasowanego szturmu na granicę Polski doszło pod koniec 2021 roku. Od tego czasu Straż Graniczna wciąż informuje o kolejnych incydentach, ale skala dotycząca nielegalnych prób forsowania granicy jest zdecydowanie mniejsza.

– Na spadek liczby prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski znaczący wpływ ma powstanie bariery fizycznej na granicy i uruchomienie już ponad 100 km bariery elektronicznej oraz nasza zdecydowana postawa w pierwszej fazie presji migracyjnej – powiedziała w połowie stycznia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Anna Michalska, rzeczniczka SG. – Straż Graniczna dała wyraźny sygnał Białorusi i światu, że polska granica jest chroniona i nikt nie zaakceptuje otwarcia szlaku nielegalnej migracji przez Polskę do innych krajów Europy Zachodniej – dodała.

