Jabłoński: Ukraina potrafi wykorzystać pomoc sojuszników. Odzyskała dwa regiony

Paweł Jabłoński podkreślał, że ważny jest nie tylko fakt wizyty prezydenta USA w Polsce oraz to, że jest to drugi taki przyjazd w ciągu zaledwie roku. Zwracał uwagę, iż następuje to bezpośrednio przed rocznicą zaatakowania Ukrainy przez Rosję.

Jabłoński liczy na ważne decyzje Joe Bidena w Polsce

– Myślę, że jest duża szansa na podjęcie ważnych decyzji w trakcie wizyty Joe Bidena – zdradził widzom Polsatu. – To też bardzo mocny sygnał politycznego poparcia, wbrew kalkulacjom Putina – mówił wiceminister.

Jabłoński nie chciał zdradzić, czy oprócz Joe Bidena w Polsce pojawi się też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Mam nadzieję, że wiadomości na temat wszystkich szczegółów wizyty prezydenta Bidena i innych wydarzeń, które będą miały miejsce w tym tygodniu, będziemy mogli podać być może już jutro – mówił w niedzielę.

Jabłoński: Mieliśmy rację, Ukraina umie wykorzystać pomoc

– Wizyta Joe Bidena w Polsce to odzwierciedlenie tego, jak dobre są stosunki polsko-amerykańskie i jak ważnym państwem z punktu widzenia całej koalicji na rzecz bezpieczeństwa w Europie jest Polska – podkreślał wiceminister. – Dzieje się dużo dobrego, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy – dodawał.

– To, co możemy z całą pewnością powiedzieć, to że mieliśmy rację: Ukraina potrafi wykorzystać pomoc sojuszników – przekazał wiceminister. – Dzięki dostawom uzbrojenia odzyskano region charkowski i region chersoński – przypomniał.

Zdaniem polityka, Zachód może sprawić, że Ukraina wygra wojnę z Rosją. – Jeśli pozwolimy, by Rosja tę wojnę wygrała, to jesteśmy następni w kolejce – zapewniał. – Także dzięki akcji dyplomatycznej polskich polityków, Europa teraz zwiększa produkcję amunicji – mówił. Wcześniej wspomniał również o koalicji czołgowej i dał nadzieję na podobny scenariusz w przypadku nowoczesnych samolotów.







