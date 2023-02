Prezydent USA już jutro w godzinach porannych przyleci do Polski. Podczas dwudniowej wizyty Joe Biden spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz weźmie udział w Szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki NATO. Ważnym punktem będzie przemówienie, które Joe Biden wygłosi w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Tym słowom będą przysłuchiwać się nie tylko Polacy i Amerykanie, ale ze względu na okoliczności – przemówienie zostanie wygłoszone na kilka dni przed pierwszą rocznicą rosyjskiej napaści na Ukrainę – cały świat.

Joe Biden z wizytą w Polsce. Ukraina dostanie dodatkowe wsparcie?

Andrzej Duda w wywiadzie dla ukraińskiej stacji 1+1 został zapytany, czy w czasie rozmowy z amerykańskim odpowiednikiem poruszy temat ewentualnych dostaw samolotów do Ukrainy. – Będę rozmawiał z panem prezydentem Bidenem. Będziemy też mieli spotkanie grupy państw NATO z naszej części Europy, tak zwanej Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli B–9. Z panem prezydentem Bidenem zapraszamy tutaj, do nas, liderów państw Europy Środkowej należących do NATO – powiedział prezydent Polski.

Jednocześnie Andrzej Duda zaznaczył, że na ten temat zamierza także rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. – To jest jeden z tematów, który właśnie planuję z nim poruszyć: jak w ogóle z punktu widzenia NATO, jako całości, planowany jest proces wzmacniania Ukrainy, jeśli chodzi o infrastrukturę obronną. Jaką broń spodziewamy się przekazywać na Ukrainę i w jakim trybie? Czy dzisiaj są jakieś koncepcje ze strony Kwatery Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej kwestii? – analizował Andrzej Duda.

Andrzej Duda komentuje okładkę „Wprost”. „Doskonale wiemy, co symbolizuje niedźwiedź”

W czasie wywiadu została również wspomniana przedostatnia okładka tygodnika „Wprost”. Autor, Paweł Kuczyński, przedstawił na niej Joe Bidena, który wychodzi z samolotu po schodach. W pewnym momencie czerwony dywan przeradza się w skórę niedźwiedzia, który leży z rozłożonymi łapami i otwartą paszczą. – To taka specyficzna okładka, bo, jak widzimy, zamiast czerwonego dywanu przy trapie samolotu mamy skórę niedźwiedzia. Wszyscy doskonale wiemy, co symbolizuje niedźwiedź. Oby tak się stało! – powiedział Andrzej Duda.

To nie pierwsza okładka „Wprost”, która odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Głośno było również o okładce, na której przedstawieni zostali prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Obaj politycy znajdowali się nad słuchawką, której drugi koniec prowadził do Władimira Putina, skąpanego we krwi. Rozgłos zyskała również m.in. świąteczna okładka „Wprost”, na której wigilijny stół w pewnym momencie przekształca się w okop, gdzie chowają się ukraińscy żołnierze, walczący o niepodległość swojej ojczyzny.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Niepokojące doniesienia z Rosji. Ostrzeżenie przed wizytą Joe Bidena w PolsceCzytaj też:

Sikorski karci Zachód. „Posłuchajcie nas teraz, jeśli nie słuchaliście wcześniej”