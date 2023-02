Marianna Schreiber pożegnała się z internautami. „Korzystając z ostatnich godzin wolności”

Informację o przerwie od mediów społecznościowych Marianna Schreiber zamieściła na Twitterze w poniedziałek 20 lutego po godzinie 7 rano. „Zaraz przejdę za bramę jednostki wojskowej w Warszawie i nie wyjdę przez 28 dni. Korzystając z ostatnich godzin wolności – chcę powiedzieć: Dzień dobry, miłego dnia!” – napisała, dodając zdjęcie w intrygującej pozie.

Marianna Schreiber idzie do wojska

Chodzi oczywiście o zapowiadaną już wcześniej inicjatywę Schreiber, czyli miesięczne szkolenie na żołnierza zawodowego. To spełnienie obietnicy, którą influencerka, modelka i żona ministra PiS złożyła internautom. Później czeka ją jeszcze 11-miesięczne przygotowanie do służby. O rozpoczęciu przygody z wojskiem Marianna Schreiber poinformowała na początku stycznia. Pokazała wówczas dokumenty, z których wynikało, że na poważnie mówiła o armii.

– Wczoraj odbyłam około siedmiogodzinne badania w Wojskowym Centrum Rekrutacji na Mokotowie, a na Ochocie badania psychologiczne – mówiła Schreiber w specjalnym nagraniu. Dodała, że nie porzuci swoich wcześniejszych projektów, czyli m.in. własnej partii. – Chciałam wam przekazać, żebyście się nie martwili, jeżeli chodzi o politykę, o partię Mam Dość 2023 – oświadczyła.

Schreiber bała się wojska

W niedzielę 19 lutego Marianna Schreiber przyznała, że ma pewne obawy przed rozpoczęciem nowej przygody w życiu. Podzieliła się tym z obserwującymi ją internautami. Ujawniła, że częścią jej motywacji jest zmierzenie się z hejtem w sieci.



- Dziś ostatni dzień wolności przed wojskiem. Przyznaję, dawno się tak nie bałam. Mam nadzieję, że wyjdę silniejsza i jeszcze bardziej odporna na hejt. Hejtują ludzie słabi. Ważne, żeby to rozumieć. Dziękuję z całego serca wszystkim osobom za ogromne wyrazy wsparcia! – pisała na Twitterze.



Marianna Schreiber żałuje nagich zdjęć

W jednym z wielu wywiadów Marianna Schreiber przyznała w końcu, że nie powinna robić wszystkich rzeczy, na które zdecydowała się w ostatnich miesiącach. – Żałuję nagiego zdjęcia i tego na balkonie i tego innego na kanapie. To był manifest po tym, jak mnie oceniano po moim występie w programie TVN – tłumaczyła. Na kontrargument, że wiele kobiet pozuje do podobnych sesji, Schreiber miała odpowiedź. – Ale nie robią tego żony ministrów – stwierdziła.

– Gdybym nie była żoną ministra, nikt by uwagi na to nie zwrócił. A właśnie przez to żaden polityk opozycji nie chciał przyjść do mojego programu w „Super Expressie”. Mówią mi, że będę wiarygodna, jak rozwiodę się z mężem. A w imię czego? – pytała Jastrzębowskiego Schreiber. W wywiadzie zapewniała, że „nie jest pisówą”. Podkreślała, że krytykuje opozycję tak samo często jak Prawo i Sprawiedliwość.

Czytaj też:

Wymowna reakcja Łukasza Schreibera na pytanie o żonę. Marianna Schreiber odpowiadaCzytaj też:

Marianna Schreiber zdobyła poparcie Lecha Wałęsy. „Czy mogę pana przytulić?”