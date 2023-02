Biden i Putin wygłoszą przemówienia w tym samym dniu. Czego można się spodziewać?

Według rozmówców rosyjskiej, państwowej agencji TASS głównym tematem orędzia Władimira Putina, ma być przesłanie dotyczące wojny w Ukrainie. – Teraz znajdujemy się na bardzo ważnym, historycznym etapie naszego rozwoju i oczywiście można by oczekiwać, że prezydent zwróci szczególną uwagę na główny temat tego roku – specjalną operację wojskową – powiedział w rozmowie z agencją Jewgienij Revenko, wiceszef prezydenckiej partii Jedna Rosja.

Władimir Putin wygłosi orędzie przed Zgromadzeniem Federalnym

Zdaniem rozmówców TASS w Dumie Państwowej, Putin może mówić o tym, na jakim etapie jest obecnie „specjalna operacja”, o wsparciu dla rosyjskiej armii, oraz o zdolnościach obronnych państwa. Mogą pojawić się również wątki dotyczące integracji zaanektowanych przez Rosję terenów w Ukrainie.

Pierwszy wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Iwan Mielnikow wskazał też, że w orędziu mogą pojawić się nawiązania do Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa z udziałem liderów państw Zachodu, która odbyła się w weekend. Jednocześnie przedstawiciele frakcji w Dumie Państwowej oczekują od prezydenta informacji o głównych kierunkach rozwoju rosyjskiej gospodarki, a także „tradycyjnie o środkach zabezpieczenia społecznego obywateli Federacji Rosyjskiej”.

W weekend „The Moscow Times” podał, powołując się na źródła z kręgów administracji Putina, że rosyjski przywódca, w przeddzień pierwszej rocznicy inwazji na Ukrainę, może ogłosić zmianę statusu „operacji” ze „specjalnej” na „antyterrorystyczną”. Źródło dodało jednak, że „nikt nie wie, jaka będzie ostateczna decyzja, z wyjątkiem prezydenta i jego najbliższego otoczenia”.

Joe Biden przemówi na Zamku Królewskim w Warszawie

Również tego samego dnia w Warszawie głos zabierze prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden wygłosi przemówienie o godz. 17.30 w ogrodach przy Arkadach Kubickiego, u podnóża Zamku Królewskiego. Wystąpienie amerykańskiego przywódcy będzie miało charakter otwarty.

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski zapowiedział w rozmowie z Onetem, że będzie to „wielkie przemówienie” i „historyczny moment”. – To będzie historyczny, definiujący moment tej epoki, bo i ten kryzys jest definiującym momentem tej epoki – powiedział dyplomata. Według Brzezinskiego Biden „przemówi do Polaków, aby im podziękować, wyrazić jedność celu i określić historyczny kierunek w odniesieniu do tego konfliktu i do świata, w którym żyjemy”.

W poniedziałek niespodziewanie okazało się, że przed wizytą w Warszawie, Joe Biden przybył do Kijowa.

Czytaj też:

Polski korespondent zapytał Bidena o jego wizytę w Warszawie. Zaskakująca reakcja prezydentaCzytaj też:

Joe Biden przyleci do Warszawy. Andrzej Duda zdradził, jakie są oczekiwania strony polskiej