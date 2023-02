Morawiecki poszedł na kolację z Meloni. „Wierzymy, że razem pokonamy Mordor”

Premier Włoch Giorgia Meloni przyleciała do Polski w poniedziałek. Jak przekazała Kancelaria Premiera, rozmowy szefowej włoskiego rządu z Mateuszem Morawieckim skupiły się na kwestiach współpracy dwustronnej oraz unijnej, wsparcia dla Ukrainy oraz bezpieczeństwa w Europie. – Rok temu zakończył się okres spokoju, a pełnoskalowa agresja rosyjska rozwiała złudzenia. Włochy doskonale rozumieją, co dzieje się na Ukrainie i czują, jak ważne jest to dla przyszłości Europy – mówił premier Morawiecki podczas konferencji prasowej.

– To wspólnie sobie z Giorgią wyjaśniliśmy i uzgodniliśmy – zwracał się do szefowej włoskiego rządu. Zaznaczał również, że rządy Polski i Włoch „patrzą identycznie” i tak samo chcą zakończenia wojny w Ukrainie. – Niektórzy ulegli różnym iluzjom i cały czas ulegają jeszcze w Europie, ale rząd włoski i rząd nasz patrzą identycznie na te problemy. Dostarczamy broń razem. Rozmawialiśmy o kolejnych dostawach broni na Ukrainę po to, żeby jak najszybciej zapanował pokój, po to, żeby stabilność wróciła, żeby normalnie móc się rozwijać – dodawał.

Morawiecki podkreślał, że aby „wrócić do normalności” i opanować kryzys trzeba „pokonać Rosję”. – Ukraina musi pokonać Rosję ze wsparciem państw wolnego świata. Mamy identyczne zdanie w tych kwestiach i czujemy podobną odpowiedzialność – precyzował.

Meloni do Morawieckiego: Łączy nas przyjaźń osobista

– Podzielamy z Giorgią, z rządem włoskim, wartości demokratyczne, wartości chrześcijańskie, wizję Europy – mówił dalej polski premier. – Chcemy Europy silnej, chcemy Unii Europejskiej, która jest globalnym graczem, ale będzie globalnym graczem, kiedy będzie wypadkową sił, interesów i kiedy będzie uwzględniała interesy wszystkich państw członkowskich po równo – zaznaczał.

Z kolei Giorgia Meloni stwierdziła, że rozmowy pokazały, jak „silny związek” łączy Włochów i Polaków. – Łączy nasz przyjaźń osobista – zawracała się do Morawieckiego. – Mamy bardzo podobna wizje tego, jak dzisiaj powinna wyglądać Unia Europejska jako gracz międzynarodowy. Chcemy, żeby Europa była gigantem politycznym, a nie biurokratycznym – zgadzała się premier Włoch, która we wtorek ma wyruszyć do Kijowa.

Morawiecki na kolacji z Meloni

Za pośrednictwem Facebooka Mateusz Morawiecki przekazał, że po uroczystościach w KPRM udał się na kolację z Giorgią Meloni. „Okazuje się, że oboje jesteśmy fanami Tolkiena. Wierzymy, że razem pokonamy Mordor. Umówiliśmy się, że następnym razem pójdziemy razem na prawdziwe włoskie cappuccino” – napisał premier.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że „Włochy doskonale rozumieją, co dzieje się w Ukrainie i czują, jak ważne jest to dla przyszłości Unii Europejskiej”. „Razem dostarczamy broń i rozmawiamy o kolejnych dostawach po to, żeby jak najszybciej zapanował pokój. Czujemy też podobną odpowiedzialność za Europę i jej rozwój” – zaznaczył szef rządu.

facebookCzytaj też:

Nie tylko Andrzej Duda. Joe Biden ma się spotkać w Polsce z ważnym politykiem POCzytaj też:

Joe Biden w Polsce. Na warszawiaków czekają poważne utrudnienia