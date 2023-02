Joe Biden jest już w Polsce. Air Force One wyląduje w Warszawie

Joe Biden rozpoczął wizytę w Polsce. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk przekazał, że na dworcu kolejowym w Przemyślu na prezydenta USA oczkuje kolumna samochodów. Za kilka godzin Joe Biden ma przylecieć na pokładzie Air Force One do Warszawy.



Joe Biden w Polsce. Prezydent USA wylądował w Warszawie

Pierwszym oficjalnym punktem wizyty prezydenta USA w Polsce będzie spotkanie z Andrzejem Dudą, do którego ma dojść we wtorek po godz. 13. Po spotkaniu zaplanowano również krótką konferencję prasową obu prezydentów. Następnie, o godz. 17:30, Biden wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim. Wystąpienia będą mogli wysłuchać wszyscy, którzy wypełnią specjalny formularz dostępny na stronie amerykańskiej ambasady.

Następnego dnia, w środę 22 lutego, prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy. Organizację tworzy dziewięć krajów wschodniej flanki NATO (Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja oraz Węgry). W planach wizyty znalazł się także czas na spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz pracownikami ambasady USA w Polsce. Wieczorem Joe Biden ma odlecieć do Waszyngtonu.

Duda o wizycie Bidena: Jest dla nas jest ogromnie ważna

W czwartek o znaczenie wizyty Bidena w Warszawie był pytany Andrzej Duda. – Jest dla nas jest ogromnie ważna. To jest wizyta u nas i obecność pana prezydenta na polskiej ziemi, w Warszawie, to jest widoczny gołym okiem znak gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych dla nas. To także bardzo symboliczny znak polityczny – powiedział prezydent podczas briefingu w Londynie, po spotkaniu z premierem Rishim Sunakiem. Jak dodał, Biden „wygłosi w Warszawie bardzo ważne wystąpienie, na które z całą pewnością przynajmniej duża część świata, o ile nie cały świat, dzisiaj czeka”.

– Co pan prezydent powie? Pewnie w jakimś sensie odpowiadając Władimirowi Putinowi na to, co mówi, odkąd dokonał napaści na Ukrainę – podkreślił Duda.

Prezydent zaznaczył, że Polska oczekuje po tej wizycie „przede wszystkim obecności”. – Bo już sama obecność jest bardzo wyraźnym znakiem wzmocnienia i roztoczenia amerykańskiego parasola także nad Polską. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że Stany Zjednoczone to jest najsilniejsze mocarstwo na świecie, najmocniejsza i najbardziej wypróbowana bojowo armia na świecie. Są gwarantem bezpieczeństwa – powiedział.

Joe Biden w Kijowie

Przed wizytą w Polsce prezydent USA Joe Biden niespodziewanie przyjechał do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przywódcy pojawili się między innymi w okolicach placu Michajłowskiego. Złożyli tam wieńce przed ścianą upamiętniającą żołnierzy, którzy zginęli w czasie wojny z Rosją. W tym czasie w Kijowie wyły syreny alarmowe.

