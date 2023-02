Joe Biden jest już w Polsce. Air Force One wyląduje w Warszawie

Joe Biden rozpoczął wizytę w Polsce. Amerykański prezydent przekroczył granicę z Ukrainą około godz. 20:30. Kwadrans później pociąg, których jechał z Kijowa dotarł do Przemyśla. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk przekazał, że na dworcu kolejowym na prezydenta USA oczekiwała kolumna samochodów. Amerykański przywódca uda się do Rzeszowa, skąd Zna pokładzie Air Force One przyleci do Warszawy.



Joe Biden w Polsce. Prezydent USA wylądował w Warszawie

Pierwszym oficjalnym punktem wizyty prezydenta USA w Polsce będzie spotkanie z Andrzejem Dudą, do którego ma dojść we wtorek po godz. 13. Po spotkaniu zaplanowano również krótką konferencję prasową obu prezydentów. Następnie, o godz. 17:30, Biden wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim. Wystąpienia będą mogli wysłuchać wszyscy, którzy wypełnią specjalny formularz dostępny na stronie amerykańskiej ambasady.

Następnego dnia, w środę 22 lutego, prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy. Organizację tworzy dziewięć krajów wschodniej flanki NATO (Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja oraz Węgry). W planach wizyty znalazł się także czas na spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz pracownikami ambasady USA w Polsce. Wieczorem Joe Biden ma odlecieć do Waszyngtonu.

Duda o wizycie Bidena: Jest dla nas jest ogromnie ważna

W czwartek o znaczenie wizyty Bidena w Warszawie był pytany Andrzej Duda. – Jest dla nas jest ogromnie ważna. To jest wizyta u nas i obecność pana prezydenta na polskiej ziemi, w Warszawie, to jest widoczny gołym okiem znak gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych dla nas. To także bardzo symboliczny znak polityczny – powiedział prezydent podczas briefingu w Londynie, po spotkaniu z premierem Rishim Sunakiem. Jak dodał, Biden „wygłosi w Warszawie bardzo ważne wystąpienie, na które z całą pewnością przynajmniej duża część świata, o ile nie cały świat, dzisiaj czeka”.

– Co pan prezydent powie? Pewnie w jakimś sensie odpowiadając Władimirowi Putinowi na to, co mówi, odkąd dokonał napaści na Ukrainę – podkreślił Duda.

Prezydent zaznaczył, że Polska oczekuje po tej wizycie „przede wszystkim obecności”. – Bo już sama obecność jest bardzo wyraźnym znakiem wzmocnienia i roztoczenia amerykańskiego parasola także nad Polską. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że Stany Zjednoczone to jest najsilniejsze mocarstwo na świecie, najmocniejsza i najbardziej wypróbowana bojowo armia na świecie. Są gwarantem bezpieczeństwa – powiedział.

Joe Biden w Kijowie

Przed wizytą w Polsce prezydent USA Joe Biden niespodziewanie przyjechał do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przywódcy pojawili się między innymi w okolicach placu Michajłowskiego. Złożyli tam wieńce przed ścianą upamiętniającą żołnierzy, którzy zginęli w czasie wojny z Rosją. W tym czasie w Kijowie wyły syreny alarmowe.

