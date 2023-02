Biden wyśle sygnał do Moskwy? Tak Polacy oceniają wizytę prezydenta USA w kraju

O wizycie Joe Bidena w Polsce mówiło się od tygodni. Najpierw wzmianki pojawiały się jedynie w aurze spekulacji, a po oficjalnym potwierdzeniu zaczęły spływać szczegóły dotyczące podróży amerykańskiego lidera. Początkowo informowano, że Joe Biden będzie w Polsce w dniach 20-22 lutego. Po pewnym czasie te doniesienia zostały sprostowane i administracja amerykańska utrzymywała, że wizyta będzie dwudniowa (21-22 lutego).

Jak się jednak okazało, Joe Biden faktycznie pojawił się w Polsce już w poniedziałek 20 lutego, skąd udał się do stolicy Ukrainy. Wizyta amerykańskiego przywódcy była utrzymywana w ścisłej tajemnicy, a z pewnym wyprzedzeniem została o niej powiadomiona Moskwa. Prezydent USA wrócił do Polski późnym wieczorem. Kulminacyjnym punktem podróży Joe Bidena będzie wystąpienie w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, któremu będą się przysłuchiwać nie tylko Polacy i Amerykanie, ale cały świat.

Joe Biden z wizytą w Polsce. Ten sondaż pokazuje skalę oczekiwań

IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” przeprowadził sondaż, w którym sprawdzono, jakie Polacy mają oczekiwania związane z wizytą Joe Bidena w kraju. Niemal połowa ankietowanych (47,1 proc.) jest przekonana, że „ugruntuje pozycję Polski jako jednego z liderów pomocy wojskowej i humanitarnej dla Ukrainy”. „Kurtuazyjna wizyta, znak solidarności z Ukraińcami” – to druga najczęściej wskazywana odpowiedź (36,6 proc.). 35,5 proc. badanych uważa, że za przyjazdem Joe Bidena „pójdzie decyzja o zwiększeniu liczby żołnierzy sojuszniczych w Polsce”.

Niemal jedna trzecia respondentów (29,5 proc.) nie przywiązuje do wydarzenia dużej wagi, jeśli chodzi o wymiar praktyczny, ale dostrzega sygnał polityczny, twierdząc, że „to tylko demonstracja polityczna skierowana przeciwko Putinowi”. 16,3 proc. uważa, że przyjazd Joe Bidena do Polski „nie będzie miał znaczenia dla naszego bezpieczeństwa”. 13,9 proc. liczy na to, że ruch prezydenta Joe Bidena „da impuls do pokojowego zakończenia wojny w Ukrainie”. 9,1 proc. badanych nie umie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Sondaż został przeprowadzony z wykorzystaniem metody CATI w dniach 18-19 lutego. Analizie poddano grupę 1100 respondentów. W omawianym badaniu respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

