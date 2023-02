Morawiecki i Meloni o przyszłości Europy. „Hołdujemy europejskim i chrześcijańskim wartościom”

Przypomnijmy: w ubiegły poniedziałek, 20 lutego, premier Włoch Giorgia Meloni przybyła z wizytą do Warszawy.

Morawiecki: Wierzymy, że razem pokonamy Mordor

Jak przekazała Kancelaria Premiera, rozmowy szefowej włoskiego rządu z Mateuszem Morawieckim skupiły się na kwestiach współpracy dwustronnej oraz unijnej, wsparcia dla Ukrainy oraz bezpieczeństwa w Europie.

Wieczorem, po zakończeniu oficjalnej części wizyty, Meloni i Morawiecki udali się na herbatę do jednego z warszawskich lokali. W trakcie nieformalnego spotkania nagrali wspólne nagranie, które zostało udostępnione w mediach społecznościowych.

„Okazuje się, że oboje jesteśmy fanami Tolkiena. Wierzymy, że razem pokonamy Mordor [chodzi o atakującą Ukrainę Rosję – red.]. Umówiliśmy się, że następnym razem pójdziemy razem na prawdziwe włoskie cappuccino” – skomentował na Facebooku Morawiecki.

Meloni przypomina o relacjach Polski i Włoch

Meloni pokreśliła, że Polskę i Włochy łączą szczególnie bliskie więzi, zarówno historyczne, jak i współczesne. Na przykład Włochy znajdują się w pierwszej piątce największych partnerów handlowych naszego kraju.

Zwróciła uwagę, że w hymnach obu krajów znajdują się wzajemne odwołania. Chodzi o słowa „Z ziemi włoskiej do Polski” w naszym hymnie oraz „Już austriacki orzeł utracił swe pióra, krew włoską z krwią polską pił” w hymnie włoskim. Wspomniała również o św. Janie Pawle II.

– Polacy i Włosi to dwa głęboko związane ze sobą narody. To jedyne dwa narody na świecie, które wzajemnie wymieniają się w swoich hymnach narodowych. Włosi składali swoje życie w ofierze za wolność Polski, a Polacy składali swoje życie w ofierze za jedność Włoch. Zawsze będziemy dwoma siostrzanymi narodami walczącymi wspólnie o Europę, która docenia swoją tożsamość i broni swojej tożsamości i wolności. Bo wielki Polak, Jan Paweł II, mówił, że wolność to nie niezależność od nikogo. Wolność to posiadanie prawa do czynienia tego, co słuszne – oświadczyła Meloni.

Morawiecki: Hołdujemy europejskim i chrześcijańskim wartościom

Nasz premier zaznaczył, że rządy Polski i Włoch mają tożsamą wizję kształtowania Unii Europejskiej. Meloni i Morawiecki są zgodni, że powinna być ona oparta na wartościach demokratycznych i chrześcijańskich, a także poszanowaniu tożsamości poszczególnych narodów.

– Giorgia i jej partia, Bracia Włosi, podobnie jak PiS, hołdujemy europejskim i chrześcijańskim wartościom. Jesteśmy wspólnie przekonani o tym, że Ukraina musi wygrać tę wojnę, Rosja musi przegrać. Wspólnie wyznajemy również wartości dotyczące przyszłości Europy. Chcemy, żeby była silna, ale oparta o te wartości, które wymieniła Giorgia, wartości tradycji, wiary i kultury. Wraz z tym wspólnie troszczymy się, by Europa była bezpieczna, stabilna i zasobna. By była najlepszym miejscem do życia dla Włochów i dla Polaków – skomentował Morawiecki.

