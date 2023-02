Janusz Kowalski wykorzystał Bidena do ataku na Tuska. Nie do końca mu wyszło

W poniedziałek 20 lutego prezydent USA Joe Biden bez zapowiedzi odwiedził Kijów i spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jego inicjatywa zrobiła ogólnoświatowe wrażenie, któremu uległ także poseł Janusz Kowalski. Przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy swoje przemyślenia zamieścił na Twitterze.

Kowalski uderza w Tuska. Nie trafia

„Joe Biden z niespodziewaną wizytą w Kijowie! Polska i USA wspierają realnie Ukrainę w wojnie z Rosją. Warto zaznaczyć, że nikt na Ukrainie nie chce i nie chciał zaprosić prorosyjskiego Donalda Tuska do Kijowa – polityka, który otwarcie wspierał w latach 2007-2014 Rosję putinowską” – napisał Kowalski.

Prawdopodobnie szybko pożałował swoich zaczepnych słów, ponieważ internauci błyskawicznie zweryfikowali jego twierdzenia. W komentarzach do słów Kowalskiego pojawiły się wspólne zdjęcia Tuska i Zełenskiego z Donbasu. Pytali też, czy z prezydentem Ukrainy kiedykolwiek spotkał się szef Kowalskiego z Solidarnej Polski – Zbigniew Ziobro.

Spotkanie Zełenskiego z Tuskiem

Donald Tusk z Wołodymyrem Zełenskiem widział się latem 2019 roku. Politycy pojawili się w Stanicy Ługańskiej tuż przy linii frontu. Podczas wspólnego spaceru doszli do mostu zniszczonego przez prorosyjskich separatystów. Wysłuchali też raportu dowódców Operacji Połączonych Sił Zbrojnych w Donbasie.

Od pewnego czasu Platforma Obywatelska przez stronę rządową krytykowana jest za swoją politykę wschodnią. Z argumentami polityków Zjednoczonej Prawicy polemizowała m.in. Izabela Leszczyna w programie "Tłit" w WP.pl, komentując zarzuty dotyczące braku spotkania Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim w ostatnim roku.

Leszczyna broniła Tuska

– Platforma Obywatelska była tą partią, która chyba jako pierwsza widziała Ukrainę w rodzinie państw demokratycznych. Można chcieć się ogrzewać w świetle kamer, stojąc u boku bohatera dzisiejszych czasów, prezydenta Zełenskiego. Pytanie, czy to pomaga Zełenskiemu, czy też bardziej pomaga to, że o Ukrainie mówimy w Parlamencie Europejskim – mówiła.

– Robią to nasi posłowie. Zapewniam, że premier Donald Tusk w swoich nieformalnych rozmowach w Brukseli robi to także Ściganie się z rządem, który ma wszystkie środki, na to kto częściej spotka się z Zełenskim, byłoby niepotrzebne. Robimy to, co naprawdę pomaga Ukrainie. Partie opozycyjne mogą to robić wspierając rząd i PO od początku to robi – komentowała Leszczyna.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Zbierają pieniądze na nietypowy sondaż. Tak chcą pomóc opozycjiCzytaj też:

Tomczyk zarzucił PiS manipulację. Bochenek: Finezyjnie pogrążył Donalda Tuska