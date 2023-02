Oczy świata zwrócone na Warszawę. Zagraniczne media komentują wizytę Joe Bidena

„Świeżo po niezapowiedzianej wizycie w Ukrainie prezydent Joe Biden zebrał we wtorek sojuszników NATO w Polsce, ogłaszając «niezachwiane» poparcie dla Kijowa i zobowiązanie do wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu” – donosi we wtorek Reuters. Agencja zwraca uwagę, że prezydent USA spotkał się w Warszawie z polskim prezydentem Andrzejem Dudą, „jednym z najgłośniejszych orędowników silniejszego wsparcia Zachodu dla Ukrainy”.

Reuters podkreśla też, że wizyta Bidena w Warszawie „została przyjęta z zadowoleniem” przez „zwykłych Polaków” i 2,5 miliona ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce.

Joe Biden w Warszawie. Media przypominają wystąpienie sprzed roku

CNN przypomina, że gdy poprzednim razem Biden przemawiał na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, treść jego 27-minutowego wystąpienia przyćmiło jedno zdanie. „Na litość boską, ten człowiek nie może pozostać u władzy” – powiedział wówczas prezydent USA. „Prawie rok później Biden wraca na Zamek Królewski, aby upamiętnić rocznicę wojny, która w coraz większym stopniu stawia go w bezpośredniej sprzeczności z rosyjskim przywódcą, a dynamika zimnej wojny została podkreślona przez bardzo tajną wizytę Bidena w Kijowie dzień wcześniej” – zwraca uwagę amerykańska stacja.

CNN wskazuje, że Andrzej Duda podziękował Bidenowi za jego wizytę w Ukrainie, nazywając ją „niezwykłym gestem”.

„Wizyta Bidena podkreśla strategiczne znaczenie Polski”

Poprzednie wystąpienie Bidena w Warszawie przypomina też niemiecki „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. „Z perspektywy władz w Warszawie wizyta Bidena podkreśla strategiczne znaczenie Polski. Kraj UE i NATO ma granicę z Ukrainą o długości ponad 500 kilometrów. Polska nie tylko przyjęła stamtąd 1,5 miliona uchodźców wojennych, ale w ostatnich miesiącach wielokrotnie forsowała inicjatywy wsparcia militarnego dla Kijowa. Polska liczy na to, że Biden jej za to podziękuje, ale też na konkretne zobowiązania do dalszego wsparcia militarnego” – czytamy w dzienniku.

„W Warszawie prezydent Biden wygłosi ważne przemówienie, na które czeka większość świata, jeśli nie wszyscy” – wskazuje z kolei niemiecki dziennik „Tagesschau”.

„Polska lojalnym sojusznikiem Ukrainy”

Z kolei Associated Press ocenia, że „Joe Biden potwierdził zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo europejskie, spotykając się we wtorek z polskim prezydentem Andrzejem Dudą w ramach serii konsultacji z sojusznikami, aby przygotować się na jeszcze bardziej skomplikowany etap rosyjskiej inwazji na Ukrainie”. Amerykańska agencja przewiduje, że podczas wystąpienia na Zamku Królewskim Biden „ma podkreślić zaangażowanie Polski i innych sojuszników w kwestię ukraińską w ciągu ostatniego roku”.

Francuskie „Le Figaro” ocenia, że Polska to „lojalny sojusznik Ukrainy”, a „wizyta Joe Bidena jest zwieńczeniem roku zdecydowanego zaangażowania Polaków w NATO i u boku Ukraińców”. Z kolei włoska agencja prasowa ANSA wskazuje, że w czasie wystąpienia w Warszawie, Biden podkreśli, że „stawką wojny jest nie tylko przyszłość Ukrainy, ale i demokracji”.

