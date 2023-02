Joe Biden: Władimir Putin się mylił, naród ukraiński jest zbyt mocny

Joe Biden przybywa z wizytą w Warszawie. Prezydent USA wygłosił wystąpienie w Arkadach Kubickiego. Przypomniał, że był w Polsce rok temu. – Zasady, które były kamieniem węgielnym, pokoju groziło im zawalenia. Świat stanął przed możliwością zawalenia Kijowa. Kijów się trzyma, jest wolny. Cały świat został poddany próbie, wszystkie państwa demokratyczne. Zagrożenie było wielkie – mówił. Biden podkreślił, że „świat nie odwróci wzroku” od Ukrainy.

Joe Biden w Polsce: Świat nie odwrócił wzroku od Ukrainy

– Tak będziemy bronić suwerenności i demokracji. Razem z Wołodymyrem Zełenskim będziemy walczyć o te wartości. Kiedy Władimir Putin nakazał swoim czołgom napaść na Ukrainę, wydawało mu się, że przyjadą bardzo szybko. Mylił się, naród ukraiński jest zbyt mocny. Narody od Atlantyku do Pacyfiku są zjednoczone, państwa demokratyczne, demokracje są silne. Putin myślał, że pójdzie mu inaczej, ale wróciły jego wypalone czołgi i wojska w nieładzie. Zamiast finlandyzacji NATO doczekał się natoizacji Finlandii i Szwecji. Myślał, że NATO się rozpadnie i podzieli, ale NATO jest bardziej zjednoczone i mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – zapewniał prezydent USA.

– NATO nie będzie podzielone. Miłość Ukraińców do swojego świata zwycięży. Chodzi o wolność. To przesłanie, które przyniosłem do mieszkańców Kijowa. Apetytu autokraty nie można zaspokoić. Trzeba się mu przeciwstawić. On będzie chciał więcej. Brutalność nigdy nie stłamsi chęci bycia wolnym – powiedział Biden.

Prezydent USA w Arkadach Kubickiego: Każdy dzień trwania tej wojny to wybór Władimira Putina

Amerykański przywódca zaznaczył, że Ukraina wciąż jest wolna, a Zełenski stoi na czele państwa. Biden przypomniał, że tylko cztery kraje poparły w rosyjską inwazję na Ukrainę. – Putin wybrał tę wojnę i każdy dzień jej trwania to wybór Putina – przypomniał prezydent USA.

Biden stwierdził, że konflikt zaczął się od słowa i rosyjski przywódca może zakończyć ten konflikt, gdyby jego wojska przestały najeżdżać Ukrainę. – Ukraina, gdyby przestała się bronić, to byłby jej koniec. Dlatego razem musimy upewnić się, że Ukraina będzie mogła się bronić – kontynuowałaamerykańska głowa państwa. Biden chwalił Polskę za przyjęcie tak dużej liczby ukraińskich uchodźców.

Amerykański przywódca o przeciwstawieniu się prezydentowi Rosji

– Świat przeciwstawia się Putinowi. Stany Zjednoczone i inne kraje G7 odpowiedziały na próbę zablokowania ukraińskich portów na Morzu Czarnym – wskazywał. Biden zapewnił, że Rosja musi zapłacić cenę za swoje zbrodnie. Dodał, że konieczne jest upewnienie, że Putin nie napadnie nigdy na Polskę lub inny kraj. – Wolność nie jest kwestią dnia czy roku. Ukraina wciąż się broni przed rosyjską agresją. Czekają ich trudne walki – mówił prezydent USA.

Biden wspomniał o art. 5 NATO podkreślając, że atak na jednego z państw jest atakiem na cały Sojusz Północnoatlantycki. Zdaniem amerykańskiej głowy państwa decyzje, które będą podejmowane w ciągu pięciu lat, będą miały wpływ na dziesięciolecia.