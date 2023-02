Zadziwiający pomysł Janusza Kowalskiego. Chce specjalnego odznaczenia dla Donalda Trumpa

Janusz Kowalski skomentował obecność Joe Bidena w Polsce. „Ufam, że w trakcie kolejnej wizyty w USA prezydent Andrzej Duda spotka się z wielkim przyjacielem Polski Donaldem Trumpem. Donald Trump za wspieranie Rzeczypospolitej jak mało kto zasłużył na Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP” – napisał w mediach społecznościowych.

Janusz Kowalski wraca z pomysłem odznaczenia Donalda Trumpa

Polityk Solidarnej Polski do wpisu dołączył link do swojej strony internetowej. W tekście z 7 listopada 2021 r. podkreślił, że dwa dni wcześniej złożył do Dudy wniosek o odznaczenie Donalda Trumpa Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

„W trakcie swojej kadencji Donald Trump niejednokrotnie swoją postawą i działaniami realnie wpływał na umocnienie międzynarodowej pozycji naszego kraju w Europie i na świecie. W mojej opinii zasługi Donalda Trumpa dla polskich spraw predysponują go do dołączenia w poczet szacownego grona innych osób wyróżnionych tych odznaczeniem, wśród których są m.in. prezydenci George W. Bush i Ronald Reagan” – napisał wtedy we wniosku Kowalski.

Poseł Solidarnej Polski w superlatywach o byłym prezydencie USA

Obecny wiceminister rolnictwa zwracał uwagę, że Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej to najwyższe odznaczenie przyznawane obcokrajowcom w Polsce. W przeszłości utrzymali je także Madeleine Albright czy Hillary Clinton. Kowalski w kontekście Trumpa przekonywał, że kadencja byłego prezydenta USA „charakteryzowała się wsparciem wykraczającym poza standardową, obserwowaną w ostatnich latach aktywność związaną z bezpieczeństwem narodowym RP”.

Poseł Solidarnej Polski wymienił również wpływ Trumpa w Inicjatywę Trójmorza czy zwiększenie liczby wojsk USA w naszym kraju do 5,5 tysiąca żołnierzy. Kowalski przypomniał także o dołączeniu przez Polskę do amerykańskiego programu wizowego.



Czytaj też:

Janusz Kowalski wykorzystał Bidena do ataku na Tuska. Nie do końca mu wyszłoCzytaj też:

Wystąpienie Kowalskiego zakłócone okrzykami. Takiej reakcji polityka nikt się nie spodziewał