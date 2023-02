Premier Włoch z wizytą w Kijowie. „Moim obowiązkiem jest być tutaj”

We wtorek Kijów odwiedziła premier Włoch Giorgia Meloni. To pierwsza wizyta szefowej włoskiego rządu w stolicy Ukrainy od wybuchu wojny.

– To dla mnie wielki zaszczyt… Myślę, że moim obowiązkiem jest być tutaj, aby potwierdzić stanowisko włoskiego rządu i być może także osobiście zrozumieć, czego potrzebują ludzie, którzy walczą o swoją wolność – powiedziała Meloni, tuż po tym, jak wysiadła z pociągu na dworcu w Kijowie.

Giorgia Meloni w Kijowie

Szefowa włoskiego rządu odwiedziła Buczę i Irpień, a po południu spotkała się między innymi z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. – Włochy będą nadal wspierać Ukrainę w odpieraniu rosyjskich ataków, ale nie planują zaoferować myśliwców – powiedziała Meloni na wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy. Dodała też, że „w tej chwili nie ma mowy o dostawach samolotów”.

„Włochy i my podzielamy wspólną wizję wartości pokoju. Dlatego wspólnie dążymy do jak najszybszego powstrzymania rosyjskiego terroru – do powstrzymania tej zupełnie niesprowokowanej i agresywnej wojny rosyjskiej” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych po spotkaniu z Meloni.

Wcześniej była w Warszawie

Premier Włoch przyjechała do Kijowa prosto z Warszawy, gdzie spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. – Rok temu zakończył się okres spokoju, a pełnoskalowa agresja rosyjska rozwiała złudzenia. Włochy doskonale rozumieją, co dzieje się na Ukrainie i czują, jak ważne jest to dla przyszłości Europy –powiedział premier podczas konferencji prasowej.

W drodze do Kijowa Meloni minęła się z prezydentem USA Joe Bidenem, który przebywał w poniedziałek z wizytą w stolicy Ukrainy. Amerykański przywódca spotkał się Zełenskim i przedstawicielami ukraińskich władz i oddał hołd żołnierzom, którzy zginęli w walkach z Rosjanami. Biden zapewnił Ukraińców o niezachwianym wsparciu i zapowiedział dalszą pomoc.

