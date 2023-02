W Moskwie trwają przygotowania do koncertu i wiecu. Głos ma zabrać Putin

Koncert i wiec partyjny odbędzie się w środę na stadionie Łużniki w Moskwie. Na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych widać, że na płycie zbudowano pokaźnych rozmiarów scenę, a na trybunach przy krzesłach rozmieszczono tysiące rosyjskich flag, którymi machać będą uczestnicy wydarzenia.

Koncert i wiec w Moskwie. Przemówi Putin

W koncercie weźmie udział Władimir Putin, który ma wygłosić przemówienie. Będzie to już drugie wystąpienie prezydenta Rosji przy okazji rocznicy ataku na Ukrainę. We wtorek wygłosił on orędzie przed Zgromadzeniem Federalnym. Na scenie mają wystąpić takie zespoły i artyści jak: Ruki Wwierch, Filipp Kirkorow, Klava Koka, Niletto, Staś Michajłow, Polina Gagarina czy Grigorij Leps.

Rosyjski, niezależny portal Meduza donosił kilka dni temu, że na rosyjskich kanałach na Telegramie i w innych mediach społecznościowych pojawiły się reklamy o rekrutacji statystów do udziału w koncercie. Oferowano im 500 rubli i gadżety. Do uczestnictwa w imprezie mieli być też zmuszani studenci państwowych uniwersytetów i pracownicy administracji rządowej. W zamian za obecność obiecywano im miejsca tuż przed sceną i „darmowe jedzenie”.

twitter

Drugie takie wydarzenie w ciągu roku

Poprzedni koncert odbył się na stadionie Łużniki w marcu ubiegłego roku z okazji ósmej rocznicy aneksji Krymu. Wydarzenie pod miało charakter wiecu poparcia dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji informowało wówczas, że w imprezie wzięło udział blisko 200 tys. osób – 95 tys. osób na stadionie, a ponad 100 tys. wokół niego. Również wtedy niezależne media informowały, że zwieziono tam studentów i pracowników państwowych instytucji.

Doszło też do niecodziennej sytuacji. Gdy przemawiał Putin, telewizja relacjonująca wydarzenie nagle przerwała transmisję. Pojawiły się wtedy spekulacje, że wystąpienie mogło być wcześniej nagrane. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow tłumaczył potem, że doszło do „awarii technicznej”.